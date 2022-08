Joan Riera i Salom s’ha esforçat al màxim per fer de Can Salom Restaurant un referent gastronòmic de Petra i de la comarca. La reobertura del local va ser una declaració d’intencions perquè el va reformar íntegrament sense escatimar-hi res, i alhora va suposar un homenatge al seu padrí, Antoni Salom, i la seva padrina, Margalida Lliteres, Taleca, ja que el va reinaugurar el 19 de desembre de 2014, 45 anys després que els seus avantpassats n’obrissin les portes.

Can Salom està vinculat a la història de superació personal de Joan Riera. En faig cinc cèntims: va ser blavet i va estudiar dos anys Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat. Ara bé, una malaltia el va marcar durant un període de temps. Quan va començar a superar-la, va fer els estudis de mestre i, mentrestant, les monges de la Capelleta de Sóller (sor Francisca, sor Catalineta, sor Juana i Sor Maria Boscana) l’ajudaren a recuperar-se de la malaltia. En acabar els estudis de Magisteri, i per entendre millor què li havia passat, va partir a Hamburg (Alemanya) durant quatre anys, per formar-se holísticament sobre el cos, la felicitat, la tranquil·litat... En acabar aquest període, es va fer cantant d’òpera pel Conservatori Superior del Liceu (Barcelona). A més d’agradar-li, el cant l’ajudava a recuperar el cos del patiment i, alhora, entroncava amb la passió dels seus padrins, que a més de foravilers eren cantadors. (De fet, aquest mes s’ha reeditat el disc Tonades i músiques de Llevant, en què ells i altres pagesos canten cançons de feina). Tot i que de vegades Joan Riera regala als comensals algun cant per amenitzar la vetlada, només dos anys de la seva formació estan relacionats amb la feina de restaurador. Per això, remarca que la cultura de l’esforç, apresa de la seva família, ha estat clau per tirar endavant el negoci: «volia millorar l’herència de l’antic bar de Can Salom, iniciada pels meus padrins el 1969 i on també va fer feina ma mare, però aquest pic com a restaurant, apostant pel producte local i la qualitat», afirma.

Regentar un restaurant al Pla de Mallorca suposa esmerçar molta més energia que no pas fer-ho a Palma o a vorera de mar. Per això, cal destacar l’esforç humà, econòmic i emprenedor de Joan Riera, que ha fet possible que avui dia Can Salom sigui un dels restaurants de referència de la zona. El secret per aconseguir-ho rau en el fet de saber entendre el ball d’energia que hi ha entre el restaurador i tres actors: el proveïdor, el personal i el client. «Has de saber escoltar i no discutir els suggeriments dels comensals perquè allò que diuen és per bé; no has de discutir preu amb el subministrador perquè no trauràs res en positiu, a ell també li han pujat el cost; i has de tractar i pagar bé el personal perquè faci la feina a gust i com toca», conclou Riera amb sinceritat.