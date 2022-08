No hay día que no me sorprendan leyendo algún comentario desagradable en las redes sociales atacando impunemente a mujeres por mera diversión y dando por sentado que su perfil público las obliga a soportar a esos haters tarad@s y cobardes cuya vida debe ser muy aburrida y triste cuando tienen la necesidad de hacerlo. El último ataque vertido sobre la modelo Alba Carrillo haciendo alusión a una (supuesta) subida de kilos recibió por parte de la modelo una respuesta perfecta sin necesidad de insultar a su atacante.

Una de las cosas por las que me apasiona verdaderamente mi trabajo es trabajar con mujeres y hombres cuyos cuerpos no se asemejan (a veces, sí y otras, muchísimas, no) a los estándares de belleza establecidos como norma pero que son capaces de aceptarse y comprometerse consigo mismos sin dejarse presionar por cánones impuestos y entendiendo que existen en el mundo una más que lógica infinidad y diversidad de cuerpos y que es ahí precisamente donde reside la verdadera belleza. Las claves para sentirte a gusto con tu cuerpo, sea cual sea su forma o su talla es trabajar con mimo e intensidad las siguientes pautas: 1. Trabaja sobre las creencias y actitudes que están en tu mano cambiar para mejorar tu imagen, sin pretender parecerte a nadie. 2. Percibe y anota todas las cualidades y rasgos hermosos y positivos que tienes. Todo el mundo (sin excepción) tiene varios (aunque a veces están tan centrados en los que no les gusta que les cuesta verlos). 3. Ajusta pequeños cambios para potenciarlos y ¡enfócate en ellos! 4. Reconcíliate con tu cuerpo y con tu imagen. Cuídala y trátala con amor y con respeto. Hazlo porque te encanta y no porque la odias. 5. Y ahora el último paso y el más importante: ponte el mundo por montera (es imposible gustarle a todo el mundo) y sé feliz. Las sandalias Nomadic State of Mind para pies estilosos Las Nomadic State of Mind se han convertido en una de las sandalias más deseadas y demandadas no sólo por las influencers más reconocidas sino que cada vez tienen más adeptas y adeptos en el street style a nivel mundial. Estas sandalias unisex también son perfectas para niños y niñas porque son versátiles, cómodas y muy resistentes (¡si hasta pueden lavarse, sin problema, en la lavadora!). Se fabrican a mano en Nicaragua a partir de residuos plásticos reciclados y el adhesivo que se emplea para su fabricación también es de naturaleza 100% vegetal y, además, contribuyen al desarrollo de una comunidad con pocos recursos mediante el sistema de Comercio Justo. Este verano 2022 se han recuperado los modelos clásicos en color camel, sin tintes, aunque también puedes adquirirlas en colores intensos como el rojo, el violeta, fucsia, rosa empolvado, azul cielo o multicolor para dar esas pinceladas de color a nuestros pies que llenan de alegría cualquier outfit. Son perfectas para tus looks playeros con tu bikini o bañador favorito bajo un kimono, vestido camisero o total look de crochet, pero estas sandalias dan para mucho y son tan versátiles que las utilizarás junto a tus prendas más urbanitas y cómodas tanto de día como de noche. Con bermudas o pantalón chino y camisa para ellos o con vestidos largos vaporosos y satinados con bolso de mano y joyas multicolor para la noche o minivestidos estampados con bolso lady para ellas. Pero aún hay más, si te gusta el material y la intensidad de sus colores, los bolsos y otros complementos de la marca son absolutamente espectaculares. Desde la bolsa de playa tamaño XL, pasando por bandoleras urbanitas y fashionistas, shopping bags originales y diferentes o bolsos pequeños y medianos para eventos especiales, todos con ese diseño tan especial que nunca pierde de vista su estilo natural, surfero y muy cosmopolita. Imposible no enamorarse.