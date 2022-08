Fa dotze anys, una coneguda marca de cervesa va treure un anunci amb un lema clar i català: «La feina ben feta ni té fronteres ni té rival». Crec que aquesta filosofia ha estat la clau perquè Ainhoa Polo i Joan Ballester facin funcionar el seu restaurant, un projecte que varen encetar durant la crisi financera de 2007-2012. Consistia en un local petit ubicat a segona línia de mar de sa Ràpita, que batiaren com S’Oratge. Hi oferien una cuina molt honesta, senzilla i bona, juntament amb un servei molt atent. Era l’any 2011 i l’obriren perquè no trobaven feina en el sector en què s’havien format: ella, biòloga especialitzada en botànica que acabava de perdre la feina al Jardí Botànic de Sóller; ell, historiador a l’atur. Tots dos apostaren per obrir el negoci fins que, a poc a poc i amb bona lletra, varen conquerir la clientela eminentment local. Els vaig demanar per què creien que els havia anat tan bé i em respongueren: «per què no vàrem fer cas al que la gent ens deia: serviu el cafè més barat, donau patates congelades... Teníem molt clar que volíem ser diferents de la resta». Tanta sort!

Així com el boca-orella funciona molt bé per descobrir on es menja bé, també va funcionar per qüestions empresarials: just abans de la pandèmia, Tomeu Lliteres va proposar a Joan i Ainhoa d’agafar el local que estava construint a primera línia de mar, a devers 50 metres del seu. Tenia referències d’ells, però sobretot li agradava com feien feina. Parlaren i aviat feren barrina. L’any passat l’inauguraren amb el nom de S’Oratge Mar, amb logotip creat pels artistes de Malafolla Crew. Aquesta obertura la feren mantenint obert S’Oratge primigeni, bàsicament per una qüestió sentimental. Finalment, aquest 2022 han decidit centrar-se en el restaurant nou, que Ainhoa ha decorat personalment amb molt de gust. Tot i tenir una experiència d’11 anys en la restauració, mantenen el respecte per l’ofici i la il·lusió de continuar fent-ho molt bé, i no crec que fallin: el servei és simpàtic, el menjar està molt bé -amb Lotfi Khattou (Tochi) com a cap de cuina- i la ubicació immillorable, especialment el pis superior, des d’on es domina l’Estalella fins a la Colònia de Sant Jordi. Llarga vida a S’Oratge Mar!