Lego, el juguete del pasado que también construye futuro

Los Lego –esos juguetes daneses que supusieron un antes y un después en la infancia de tantas generaciones del siglo XX y XXI– sin duda son exitosos en lo que al entretenimiento se refiere, pero también albergan otro potencial oculto: el proyecto “Galicia Joven Emprende 21”, impulsado por Acción Laboral, los ha incluido en una de sus diferentes actividades que comenzaron esta semana. Gracias al simple hecho de crear una pequeña figura, dos profesores han evaluado la aptitud y actitud de varios jóvenes vigueses que buscan en estas sesiones reforzar sus capacidades. ¿El objetivo? Construir el futuro que hogaño les cuesta encontrar.

Por medio de esta dinámica, llevada a cabo este jueves, los muchachos se dividieron en dos grupos distintos y se les proporcionó seis piezas para que montasen un pato desde cero. Con ninguna instrucción salvo su imaginación, la primera parte del desafío era medir cómo los chicos pensaban y confeccionaban este animal de la manera que mejor creían: si se frustraban o eran capaces de mantener la calma, cuánto tardaban… Tras ello, cada equipo puso en comparación sus diseños, tuvo que decidir cual era mejor y creó un prototipo final de manera conjunta. En esa segunda fase, el propósito de los docentes pasaba por saber qué rol adoptaba cada uno de los participantes: si defendía su creación o no, en qué medida colaboraban con los demás...

“Imagínate esto llevado a una entrevista. Si no eres capaz de realizarla correctamente o no llegas a demostrar lo que vales… Tú puedes ser el mejor candidato, pero al final no te cogen porque en verdad no has conseguido transmitir por qué tu perfil es el más válido”, dice Raúl Cadenas, que junto a Javier Fernández imparte este curso de 10 días. “El trabajo en equipo es fundamental, pero también el trabajo individual de cada uno. La forma en la que se hace el trabajo es diferente, pero los resultados también pueden ser óptimos”, añade.

Sobre esta iniciativa –incluida dentro del Programa de Itinerarios de Emprendimiento Juvenil de la Fundación INCYDE y cofinanciada por el Fondo Social Europeo– también se pronuncian Blanca Pillado y Verónica Godoy, orientadora laboral y prospectora de empleo de Acción Laboral respectivamente. Para la primera, “es importante que los participantes tengan una valoración positiva de sí mismos y que a la hora de enfrentarse a un proceso de selección sepan cómo comportarse y lo que tienen que transmitir para ser elegidos o valorados”, mientras que la segunda evidencia que es la primera vez que hacen esta dinámica. “Fue a propuesta de uno de los docentes porque se utiliza mucho en recursos humanos, especialmente cuando se trata de una entrevista grupal para ver un poco los perfiles de cada uno. Busca ver cómo trabajan en grupo y de forma individual”, indica.

“Galicia Joven Emprende 21” nace para orientar y formar a los menores de 30 años –inscritos en Garantía Juvenil– con el objetivo de acelerar su inserción en el mercado laboral. De forma gratuita y personalizada a los diferentes perfiles, durará en principio hasta el próximo 31 de noviembre. Todavía habrá seis grupos más de hasta 10 jóvenes y quedan plazas vacantes.

Durante la sesión de ayer participaron Antonio, Anthony, Laura, Pablo, Natalia, Esha y Tania. Sólo faltaba Brais. “Decidí hacer este curso porque me encuentro en búsqueda de empleo y hay aspectos que me vienen muy bien reforzar”, cuenta uno de ellos, poniendo de manifiesto que sobre todo estaba interesado en aprender “estrategias de networking”. “En cierto modo estoy logrando lo que quería”, agrega, señalando que “lo importante es poder ser independiente y afrontar los retos de la propia vida”.