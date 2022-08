Como cada año, la estancia de los Reyes en Mallorca deja innumerables fotografías, actos y momentos para el recuerdo. Apenas han pasado dos semanas de su llegada a la isla, y la familia real ya ha tenido una apretada agenda repleta de compromisos sociales e institucionales, aunque también ha tenido cabida en ella el ocio y las salidas extraoficiales, momentos donde todas las miradas están puestas muchas veces en sus looks.

Concretamente, este pasado viernes 5 de agosto, la familia real celebró su primera salida no oficial, junto a doña Sofía y la princesa Irene. Para la velada escogieron uno de sus restaurantes favoritos en Portixol para la que lucieron estilismos con guiños baleares, como acostumbran a tener. En este sentido, llamó la atención la conexión entre todos ellos que acudieron muy combinados, en cuanto a paletas de colores y estampados. Aunque si hay algo que destacó fue el calzado escogido por el rey, quien nuevamente lució las zapatillas de origen mallorquín, Yuccs, que combinó con una guayabera de lino verde y un pantalón blanco.

El rey Felipe VI, fan indiscutible de Yuccs

Yuccs es una marca de calzado sostenible y 100% local, que, apuesta por materiales naturales premium, y no es de extrañar que la Casa Real confíe en este tipo de firmas comprometidas con el medio ambiente y las personas. Tanto es así, que el rey no deja de lucirlas en sus diferentes actos públicos por la isla. El último de ellos fue el pasado sábado día 6, es decir, al día siguiente de su salida a Portixol, donde Felipe VI volvió a escoger Yuccs para el acto de entrega de premios de la Copa del Rey de Vela. Esta vez en color negro, a juego con los pantalones, para un look más formal y elegante. Todo ello demuestra la amplia versatilidad de estas zapatillas, perfectas para cualquier momento del día por su diseño clásico y atemporal, así como para cualquier estación del año, ya que están disponibles tanto en lana merina como en bambú.

No es el primer verano que el rey escoge esta firma para sus apariciones públicas por las Baleares, ya en 2020 lo hizo en una de sus visitas a Ibiza, hecho que denota que son unas zapatillas que le gustan y tiene incorporadas a su armario, además de demostrar su apuesta por marcas locales y respetuosas con el medio ambiente. Visto está que la filosofía sostenible impera en la Casa Real, no solo a nivel prendas sino también de calzado. Y tanto el monarca como su hija, la infanta Sofía, se han convertido en seguidores incondicionales de las ya conocidas “zapatillas más cómodas del mundo”. Su apuesta por la etiqueta “Made in Spain”, por dar visibilidad y apoyo a las marcas españolas y sus precios asequibles, han convertido a firmas como la mallorquina Yuccs, a hacerse un hueco en el panorama más royal.

Yuccs, las zapatillas más cómodas del mundo

Estas zapatillas cómodas y ligeras hechas de lana merina y bambú, de la que el Rey es fan indiscutible, llevan un recorrido imparable desde su nacimiento en 2018. Así es el caso de éxito de Yuccs, que tiene como principal objetivo responder a las necesidades de los pies más delicados, apostando por la innovación, la calidad y el diseño, desde una producción local. “Para nosotros es un hito muy importante, que valoramos como una consecuencia del trabajo que hemos hecho hasta ahora, por hacer las cosas bien y haber apostado por un producto diferente y con gran valor”, apunta Pablo Mas, Director General y fundador de Yuccs.

Entra en www.yuccs.com y encuentra las zapatillas que luce la Casa Real. Tienes 30 días para probarlas sin compromiso, con envíos y devoluciones gratuitas. También puedes encontrarlas en su tienda en Avenida Jaime III, 7 de Palma. Aprovecha ahora sus últimos días de rebajas, encontrarás descuentos con hasta 50% en una gran selección de modelos.