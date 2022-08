Álbum viral | Catherine Zeta-Jones debuta en s’Estaca

La foto de Miquel Massutí corresponde a la primera visita de Catherine Zeta-Jones a s’Estaca, en junio de 1999. Por entonces era y no era la pareja de Michael Douglas, que tenía programada la visita posterior de Maureen Dowd, implacable y ácida columnista del New York Times. Habrá que explicar el «era y no era». La tarde en que hablamos con la actriz, «¿de verdad que os dan miedo las mujeres?», compartían la finca de Valldemossa como «muy buenos amigos». Al publicarse la entrevista, el Oscar por Wall Street ya se había declarado en la piscina, poniendo fin a un año de cortejo alrededor del planeta. El actor se había enamorado de su esposa al verla en El Zorro, como todo el mundo. Por tanto, una sola imagen recoge el antes y el después. Si era difícil resistirse a la visión de esta galesa que con quince años ganó un concurso de belleza en un hotel de Magaluf, la sumisión se completaba al escucharla. Tras la dilatada conversación, nos sugirió:

–Ahora vamos a hacernos unas fotos juntos. Así surgió la celebrada galería fotográfica «Zeta-Jones nos presenta a sus nuevas mascotas mallorquinas».