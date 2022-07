Es una de esas prendas que podrás utilizar a diario para ser la más chic de la oficina o la más sofisticada de la fiesta según cómo lo combines.

Puedes emplearlo con tus pantalones sastre masculinos, con pantalones wide leg o pantalones de pinzas a modo de traje y con sandalias o deportivas evocando los looks de Diane Keaton en Annie Hall, en versión larga o crop top para dar un punto sexy a tu atuendo sin perder la formalidad que le caracteriza.

Las redes sociales y el street style se hacen eco de esta tendencia que permite utilizarlo de multitud de formas dependiendo de tu estilo personal y del rollo que quieras darle según el momento, y lo mejor de todo, es que es apto para todas las edades y todos los tipos de silueta: siempre queda perfecto.

Puedes utilizarlo con unos pantalones tejanos, un clutch, sandalias de tacón y complementos XL llenos de glamur y ya estás lista para tu cita o puedes combinarlo sobre una simple camisa blanca (o camiseta) y pantalones jogger de lino o algodón para un estilismo natural, cómodo y desenfadado.

O, si lo prefieres, a modo de top con falda lápiz y añadir sobre él un cinturón con hebilla o combinado con bermudas y chanclas de cuero.

Tienes la ventaja de poder elegirlos con los colores y estampados que más te gusten. La versión total look blanco o crudo es el preferido de las más fashionistas, aunque también puedes optar por colores pastel como el rosa empolvado, el verde pálido o el azul cielo o colores intensos como el naranja o el rosa fucsia y, si quieres dar un paso más, busca uno con estampado bordado y estilo boho.

Ha llegado la hora de que experimentes con esta prenda tan versátil creando estilismos divertidos y diferentes que te ofrece posibilidades infinitas.

BLANCO Y NARANJA: EL ‘DRESS CODE’ DEL EVENTO DEL VERANO

Astrid Herrera es una de esas mujeres glamurosas que convierte en sofisticado cualquier evento que decida organizar. Ayer sábado y para conmemorar el séptimo aniversario de su boutique AH (Astrid Herrera) organizó una fiesta espectacular amenizada por los DJ Elena Stanova, Matt Suar y Carl Gerard y deleitándonos con el exquisito catering y servicio del restaurante Signature.

Además de celebrar su séptimo aniversario pudimos conocer la nueva colección de vestidos de fiesta confeccionados con tejidos siempre excelentes de seda, gasa o tul adornados con pedrería y una preciosa colección boho chic en la que predominan los estampados elegantes en diferentes tonalidades de naranja y coral (del más pálido al más intenso) y que coincidía con el dress code del evento. Prendas llenas de elegancia que puedes utilizar a diario, para eventos nocturnos o para asistir a una boda.

Sus prendas siempre son especiales, de excelente calidad y diseño adquiridas con mimo y cariño, temporada tras temporada, en ciudades como París, Milán y Lisboa para ofrecernos prendas diferentes. Además, podéis disfrutar de su asesoría personalizada con su buen hacer y su trato cercano y amable que tanto le caracteriza.

LAS CHANCLAS Y SANDALIAS TAMBIÉN SON PARA EL ASFALTO

Unas chanclas o sandalias de calidad son un accesorio absolutamente necesario que no puede faltar en el armario masculino de verano porque no sólo sirven para la playa o la piscina, sino que son perfectas para los looks urbanitas. Desde las clásicas negras o color caramelo confeccionadas con cuero, en versión flip-flop de materiales veganos, de tiras horizontales o coloridas y estampadas los pies masculinos se pasean por la ciudad con estilo, comodidad y frescura. Y es que cuando el calor arrecia como lo está haciendo ahora no queda más opción que deshacerse (por unos meses) de los zapatos cerrados que, aunque ciertamente más elegantes, son difíciles de soportar. Así que, si aún no tienes un par de chanclas o sandalias urbanitas, ya no puedes esperar más en adquirir un buen par de ellas. Una vez te acostumbres, no podrás prescindir de ellas.