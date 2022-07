La viruela del mono, declarada como alerta máxima internacional por parte de la OMS hace una semana, ha desencadenado en una ronda de estigmatizaciones de cómo se contagia. Los profesionales apuntan a que este se produce a través del contacto cercano con piel infectada, fluidos corporales o gotas respiratorias de una persona infectada con la que se mantienen relaciones sexuales.

Y, la gran mayoría de contagiados son hombres, por lo que se ha creado la creencia popular de que los hombres homosexuales son los más propensos -e algunos piensan que son los únicos- en contagiarse. Pero no es siempre así.

Un usuario de Twitter, Mei Rito, ha explicado cómo se ha contagiado en un hilo en su cuenta: "Ayer me diagnosticaron viruela del mono. No, no he participado en ninguna fiesta sexual como dice la OMS, ni me he hecho un tatuaje... Vais a flipar cuando sepáis cómo lo he pillado".

En 15 minutos

¿Cuál fue el motivo? Las empuñaduras de un patinete eléctrico de segunda mano. Mei Rito contactó con otro chico a través de una app para comprar objetos de segunda mano y, tras acordar la venta, probó el patinete quince minutos para ver si cubría sus necesidades. Así pues, pasados los quince minutos hicieron el intercambio y se despidieron.

Lo que no se esperaba Mei Rito era que ese trayecto de escasos minutos le provocara el contagio de la viruela del mono. "Una semana después empiezo a tener fiebre y dolores musculares", al principio la primera suposición fue el Covid y, tras realizarse tres PCR y dar negativo, en ningún momento se pensaba que fuera viruela del mono.

Así pues, cuando volvió a coger el patinete, vio que la presión de las ruedas había bajado, por lo que escribió al vendedor para preguntarle en qué frecuencia debía llenarlas. Pero la llamada le resolvió su duda de dónde venía el malestar que tenía: al vendedor le habían diagnosticado viruela del mono hacía unos días.

"¿Puede ser que me haya contagiado en un contacto de 15 min en el que solo nos hemos saludado dándonos la mano?", fue la primera hipótesis del chico. Pero, tras contactar con un amigo suyo médico, este le apuntó que podría haberse contagiado a través de las llagas en la cara y las manos, hecho que el vendedor le confirmó que tenía incluso antes de ser diagnosticado.

Blanco y en botella. El vendedor había usado el patinete previamente, con las llagas en las manos contagiosas y, acto seguido, Mei Rito cogió el patinete para probarlo. De ahí el contagio.

Unos minutos después me llama. Me da toda la información que necesitaba y, hablando de otros temas, me dice que, SORPRESA, hace unos días le han diagnosticado viruela del mono tras varios días con síntomas. Ahí se activa mi alarma. — Mei Rito (@mei_rito) 30 de julio de 2022

"Aún estoy alucinando con lo rocambolesco de toda la historia", afirma el chico. Seguido de una recomendación de estar atentos y tomar medidas de precaución.

"No se trata de una enfermedad de gays como dice la OMS", comenta, ya que hay infinidad de posibles contagios tan extraños e impensables como el suyo. "Y reciclad esos geles desinfectantes tan populares, pueden ser clave para vuestra salud", concluye Mei Rito.