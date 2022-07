L’aposta de negoci de Pau Guardans i Cambó per la possessió del Puig Moltó s’ha d’entendre també com una manera de valorar el patrimoni de Mallorca. El que ha anomenat Finca Serena és un indret carregat d’història. De fet, és una de les 40 possessions que hi ha al terme municipal.

La reforma que ha duit a terme l’empresari català ofereix un entorn exclusiu que s’obre a tothom amb l’oferta de restauració que dirigeix Óscar Velasco, conegut per haver tengut dues estrelles Michelin i tres sols Repsol amb el restaurant Santceloni de Madrid i per haver rebut el Premi d’Espanya de Gastronomia com a Millor Cap de Cuina 2007, entre altres guardons. La proposta culinària de Finca Serena ara no cerca premis ni condecoracions, tan sols gaudir del menjar, sigui per dinar o amb una bellíssima posta de sol sobre el Pla de Mallorca. L’executa David Martínez, un cuiner feiner i bon coneixedor del producte de Mallorca, com demostra amb el menú degustació, compost de tres passes que es pot complementar amb la bona selecció dels vins de Mallorca que ofereixen, fins i tot amb els de collita pròpia.

Hi ha, per tant, una harmonia entre els plats, el vi i l’espai, que no s’adiu amb el nom que han posat al restaurant, Jacaranda. D’altra banda, el nom tradicional de la possessió, des d’època medieval, és Puig Moltó, que fa referència al mascle de l’ovella (també dit xot o xai, depenent del territori). El que vaig descobrir fa poc és que ‘moltó’ també equivalent a ‘destre’, una mida longitudinal agrària mallorquina. L’historiador Gabriel Mayol, Xiu, explica com a curiositat que aquesta possessió fa fita amb el terme d’Algaida i allà s’hi troba el safareig, «per això, feien la broma que al Puig Moltó pastaven dins Montuïri i enfornaven dins Algaida». De fet, no és estrany que passi això perquè en època islàmica, Montuïri formava part del districte Muntuy, juntament amb Algaida i Llucmajor, denominació de la qual prové el nom de la vila.