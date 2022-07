Cuatro de los nietos de la reina Sofía se encuentran en Mallorca para pasar unos días de vacaciones junto a su abuela. Con ellos, han viajado también las infantas Elena y Cristina, quienes hacía años que no coincidían en la isla, sobre todo tras el escándalo protagonizado por Iñaki Urdangarin a raíz del caso Nóos. De momento no se sabe los días en los que la reina emérita podrá disfrutar de todos ellos, pero no parece que vaya a ser durante mucho tiempo, ya que no está previsto que las dos infantas coincidan también con su hermano, Felipe VI, que llegará la próxima semana.

Mientras tanto, los jóvenes miembros de la Familia Real tratan de apurar sus vacaciones en Mallorca. Felipe Froilán Marichalar, su hermana Victoria Federica y sus primos Pablo y Miguel Urdangarin se dejaron ver el pasado martes en el club de Calanova. Allí, el mayor del grupo protagonizó un divertido momento para sorpresa de los ciudadanos que fueron testigos del mismo. La reina Sofía se reúne con cuatro de sus nietos en Marivent Los nietos de la reina Sofía en Calanova Ocurrió alrededor de las once y media de la noche, cuando los nietos de la reina emérita decidieron regresar al palacio de Marivent. El problema llegó cuando se dispusieron a salir del parking del club. El primogénito de la infanta Elena no lograba encontrar el ticket de aparcamiento sin el que no podía salir. Tras buscarlo por todas partes, Froilán decidió pedir ayuda a dos ciudadanos que casualmente se encontraban por aquella zona. Y mientras el nieto mayor de la reina Sofía intentaba solucionar el entuerto, su hermana y sus primos aguardaban pacientemente dentro del vehículo, un turismo de la marca Audi. Finalmente, los cuatro primos pudieron salvar la situación (aunque no ha trascendido de qué manera) y abandonaron la zona reservada en dirección a Marivent, donde se reunieron con sus familiares.