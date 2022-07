Una de les fondes de Calvià amb més adeptes és el Bar Nou des Capdellà. Com passa als llocs on es menja bé, conserva el personal que hi fa feina. Supòs que perquè sigui així, ofereix unes bones condicions laborals i procuren que els treballadors se sentin com a casa, fet que alhora transmeten als comensals que hi berenen, dinen o sopen. A més, és un lloc on es menja bé, amb especialitats ben gustoses com ara els calamars arrebossats, el tombet amb ous, el xot rostit, el llom amb col i les albergínies farcides.

Va obrir les portes el 1962. Joan Tugores explica que el poble ha canviat molt de llavors ençà. «Quan inauguràrem el bar, hi havia dues carnisseries, set botigues, tres bars i dos forns, mentre que ara hi ha tres bars, una botigua, un estanc i una farmàcia i, el banc que hi havia ha desaparegut». També recorda quan un llamp va pegar a l’església el 16 de gener de 1978 i la va deixar en runes: «Era de matinada i fèiem matances en el bar. Tan sols havien passat 10 minuts que havíem mort el porc quan vàrem sentir un tro. L’animal va pegar un tros enfora de la taula on era, les calderes plenes d’aigua trabucaren en terra i ma mare, que dormia, es va despertar amb un trenc al cap».

Curiositats a part, cal dir que durant tots aquests anys el Bar Nou ha estat i és el centre neuràlgic des Capdellà. També és un negoci que pot servir d’exemple en diversos aspectes, com ara: no hi tenen cap taula o cadira amb propaganda de marques de cafè, cervesa o vi perquè semblaria un local sense gust pels detalls; a més a més, el menjar és molt bo i està molt bé de preu. Crec que si algú vol obrir un restaurant d’aquells de tota la vida (on et coneixen i et fan cas, on hi estàs a pler), hi hauria de fer una visita (o més) perquè segur que en sortirà doblement guanyant, tant per l’experiència que hi viurà com per tot el que hi pot aprendre. Per molts anys!