El 30º aniversario de Woman en Ibiza: "Es un sueño hecho realidad"

Reunir a dos centenares de relevantes invitados, convertir los jardines de Diario de Ibiza en una pasarela de 30 metros y que desfilen por ella las cuatro top models que han marcado la historia de la moda de este país al ritmo marcado por la dj Cristina Tosio. El 30 aniversario de la revista Woman, además de un evento inolvidable para los asistentes, fue un "sueño convertido en realidad" para Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica: "Que se celebre en Ibiza estas tres décadas de la revista Woman supone para mí que lo que en su día fue un sueño al fin sea una realidad. Para mí ha supuesto una gran satisfacción”. La pasarela nace con la vocación de que "tenga una periodicidad anual o bianual”, una decisión “que está pendiente” y cuyo objetivo, añade Moll, es “fomentar la industria local”, como la moda ibicenca: “Se puede vincular a Adlib, pero podemos extender el concepto en función de los intereses de las islas”.

Para la directora de Woman, Mayka Sánchez, que justo ayer cumplía años, el desfile tuvo “un significado especial” porque, a su juicio, “todos los diseñadores de Adlib tienen unos valores que van muy alineados con la revista y con Prensa Ibérica, como la artesanía, algo que está en el ADN del grupo editorial, que lo lleva grabado a fuego”. También destacó que al frente del desfile estuvieran Judit Mascó, Martina Klein, Verónica Blume y Laura Sánchez: ”Las cuatro tops son parte de la historia de Woman. Es algo muy orgánico que hoy estén con nosotros, como Cristina Tosio, que también ha protagonizado editoriales y portadas para la revista. Han trabajado tanto para nosotras que ya son nuestras amigas”. La directora vestía ayer un diseño Adlib de Vintage Ibiza: “Es una moda que respira creatividad y libertad. Y me gusta de ella que se defiende muy bien fuera de nuestras fronteras, donde encanta. Tenemos que estar muy orgullosos de nuestra moda española. Y en concreto, de Adlib, que es el escaparate de Ibiza y de la marca España”.

Martina Klein se sentía ayer como en casa: “Ibiza es, desde hace muchísimos años, el paso previo de mis vacaciones en Formentera. Pisar Ibiza significa dejar atrás todos mis problemas”. La top desfiló por primera vez en la isla hace un año: “En Dalt Vila, fue muy bonito y largo, muy especial por poder ver desde allí toda la isla al atardecer”. Para ella, Adlib “se ha convertido en sinónimo de la moda ideal para llevar en verano: fresca, divertida, playera, optimista…”. Y además de en casa, se sintió a gusto, porque Woman fue la revista que le dedicó su primera portada: “Fue hace 30 años, los mismos que llevo en la moda. Hemos crecido juntas. Tiene mucho sentido que hoy esté aquí. Desde hace tres décadas hemos trabajado mucho de la mano”. En cuanto tuvo un momento, se hizo un selfie con un fondo muy particular: una de las portadas gigantes de Woman (distribuidas a lo largo de la entrada de Diario de Ibiza) donde ella fue la protagonista hace años.

En el caso de Verónica Blume, Ibiza supone un antes y un después en su vida: “Vine aquí embarazada, y aquí nació mi hijo. Vine decidida a hacer un cambio radical en mi vida. Residí aquí dos años y descubrí el yoga, que es a lo que me dedico ahora. La isla me marcó y me definió muchísimo, al dejar la carrera de modelo para dedicarme al yoga. Fue el mejor cambio que podía hacer en mi vida”. Y desfilar ayer en los jardines de Es Diari vestida de Adlib fue, según confesó, un placer: “Es una moda con la que me identifico, que me hace soñar con el verano, con la belleza, con la fluidez… Es cómoda, es ponible. Me encanta”.

Como a Judit Mascó, aunque en su caso conoce poco Ibiza: “Para mí es la isla balear más desconocida. Desfilé hace muchos años aquí para Adlib, y también en Formentera. Y ya está: esta es la segunda vez que vengo”. Viste Adlib “en ocasiones”, una moda que califica de “muy atemporal, pues nunca ha pasado de moda. Y ahora es más tendencia que nunca con sus vestidos largos, románticos, transparentes, en blanco…”. Mascó se define como “ muy amiga de la revista Woman” y “tan antigua como ella”, comenta entre risas: “Me acuerdo de su primera portada, de Claudia Schiffer. Y enseguida pasé yo a salir en muchísimas portadas. Recuerdo a todas las directoras que han ido pasando, todo el itinerario de esta revista, que siempre me ha acompañado, tanto por la parte profesional como por la personal. Por eso estoy aquí. Me hace ilusión celebrarlo en activo, desfilando, después de tantos años”.

La top Laura Sánchez sí visita frecuentemente Ibiza (“pero evito hacerlo en julio o agosto”), donde hizo su “primera editorial de moda” para un dominical de un periódico: “Y empecé a desfilar en Adlib en 1998. Primero como modelo, pero también como presentadora”. Lleva trabajando con Woman desde hace 25 años: “Desde entonces hemos ido de la manita”.

Entre los invitados al cumpleaños de Woman se encontraba la actriz y presentadora Sonia Ferrer, que estuvo acompañada por Sergio Fontecha, con quien contraerá matrimonio a finales de mes y con quien, durante el desfile, mostró mucha complicidad: sólo se despegaba de él para grabar el paso de una modelo durante el desfile, que Cristina Tosio abrió pinchando ‘La niña del mar’, de Chicola.

La empresaria y actriz Mar Flores impresionó a los asistentes por su vestido, un diseño Adlib de Virginia Vald: “Para apoyarla”, confesó. La modelo veranea en la isla “al menos un mes” desde hace más de 20 años: “He vivido todo el proceso de transformación de la isla”. No quería perderse la pasarela de ayer porque le encanta la moda ibicenca (“he sido espectadora de Adlib cuando ya me había retirado de las pasarelas”) y por su relación con la revista (“la leo incluso si no salgo fotografiada dentro. Me encanta. Tengo un vínculo especial con ella”). También vistieron diseños de Virginia Vald la Miss España del año 2000, Helen Lindes, y Esther Doña, que acudió al acto acompañada por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Es la segunda ocasión en la que el juez pisa Ibiza: “La primera fue hace tres meses. Vinimos una semana de vacaciones. Y mira que he viajado a todas partes”. ¿Resulta difícil para un magistrado adaptarse al mundo de los famosos? “No, acompaño encantado a Esther, me adapto bien, y ella me enseña cómo es la moda”. De hecho, ella, cuando no tomaba fotos, no paraba de explicarle detalles del desfile.

Acompañado en todo momento por su representante, el actor y modelo Rubén Cortada, que sólo se despegó de sus gafas de sol al iniciarse la pasarela, fue otro de los invitados que lucieron ropa Adlib, en concreto un diseño de Mónika Maxim. Cortada, que suele veranear en Ibiza, para lo que alquila “un barco” con sus amigos, no quiso perderse el aniversario de una revista que, aseguró, “siempre se ha interesado” por su carrera.

“Ha sido súper emocionante”, exclamó Nerea Garmendia, actriz, cómica y presentadora, al concluir el desfile: “No sabía con qué vestido quedarme. Qué texturas, qué asimetrías... Ha sido impresionante, lo he grabado todo en vídeo. Estoy sorprendidísima”. Y lo más, “cómo ha terminado, con las cuatro tops, ¡con esas modelos icónicas!”. Garmendia visitará Ibiza a finales de este mes con su ‘Campermendia’, una furgoneta totalmente equipada con la que quiere conocer la isla “de otra manera”. Luego irá a Formentera con ella junto a su pareja: “Aporta o aparta”, reza el tatuaje que tiene en el canto de la mano izquierda y que enseña cuando habla de la decisión que tomó tras dejar atrás a su anterior novio.

No se despegaron el jinete Álvaro Muñoz Escassi y su pareja, la modelo y presentadora de televisión María José Suárez, que incluso se fotografiaron durante el cóctel y departieron con Carmen Matutes, subdirectora general en Palladium Gestión y directora de la Fundación Abel Matutes. Tras conversar con Rosa Clará, propietaria de la firma de novias que lleva su nombre, y la periodista deportiva y tertuliana de El Chiringuito Carme Barceló, Escassi, galante, sostuvo el largo vestido de color lila buganvilla de Suárez para que no se mojara cuando atravesaron las fuentes de la entrada de Es Diari.

Las influencers Mar Torres (con un elegante vestido oscuro de rejilla) y Noelia Bonilla (el suyo, verde pistacho) llegaron juntas y juntas se fotografiaron por todas las instalaciones. Bonilla viaja a Ibiza en cuanto encuentra la ocasión “para desconectar”, sobre todo “del calor” de la capital”.

Entre los invitados de la gala destacaron Carmina Claret y Carlos Sentis, así como Alfonso Ferrari y Pina Sánchez, Santiago Martínez Lage y Asunción Soblero; el presidente del Grupo Pachá, Manuel Gari; la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la directora balear de Turismo, Rosana Morillo; el presidente del Consell, Vicent Marí; el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, y la presidenta de los hoteleros de las Pitiusas, Ana Gordillo.