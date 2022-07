Norma Duval y Matthias Kühn se han reconciliado. Apenas cinco meses después de que anunciaran su separación, la pareja ha sido fotografiada cuando navegaba en el yate del empresario alemán en aguas de Mallorca. En las imágenes, publicadas en exclusiva por la revista Hola!, se les puede ver tomando el sol en la cubierta, en actitud cómplice y relajada.

En marzo de este mismo año, la propia Norma Duval anunciaba su separación, acuciada por los rumores de crisis que durante semanas coparon las páginas de papel couché. "Sí, es verdad, ya no estamos juntos", dijo entonces también a la revista Hola!, sin desvelar los motivos que propiciaron la ruptura. No obstante, esta no es la primera crisis que superan. Ya en noviembre de 2015 sufrieron graves problemas que les llevaron a poner separar sus caminos. Sin embargo, como ahora, la separación fue breve.

