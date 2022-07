Cristiano Ronaldo: el vecino invisible en la urbanización de Mallorca en la que ha veraneado

Muchos ni se habían enterado de su nuevo y famoso vecino hasta que los medios situaron en el mapa esta pequeña urbanización del municipio de Bunyola. Fue hace poco más de dos semanas cuando el bugatti de Cristiano Ronaldo empotró contra una propiedad y, de pronto, se supo que el futbolista andaba cerca. “Me enteré por el diario”, explica Miquel B., uno de los habitantes de sa Coma. “Mi hermano pequeño y un amigo querían ir a curiosear, así que identificamos el lugar y los acompañé pero al llegar no había nada, solo una botella de agua con unos cuantos vasos”. Ya concluidas las vacaciones de CR7 y su familia en Mallorca, el lugar del accidente está siendo remodelado y el vecino afectado habría llegado a un pacto amistoso con el futbolista, quien se encargará de subsanar los daños.

Otros vecinos que también se acercaron al lugar relatan hechos algo distintos. “No hemos notado mucho más movimiento de lo normal”, relata Dolores R. “Sí que es verdad que los primeros días venían chavales jóvenes a sacar alguna foto, supongo que también lo andarían buscando”. Pero debió ser en vano porque el futbolista se ha encargado de que la ubicación de su villa sea confidencial, tanto, que algunos residentes de la zona no sabían ni que tenían nuevo vecino: “¡Qué me dices! No me había enterado... Con lo que me gustó la serie de Georgina”, comenta Laura S. entre risas.

Aunque el portugués haya mantenido su visita lo más privada y discreta posible, y se desconozca a ciencia cierta la ubicación de la villa rural que ha compartido estos 15 días con su familia, el saber que a pocos minutos se encontraba una estrella del fútbol mundial ha permitido a algunos fantasear. “Si pasase Cristiano por mi casa y pudiese hablar con él (si fuese caminando) le pediría una foto como todo el mundo. Si pasase en coche seguramente intentaría hacer una foto que al cabo de un tiempo eliminaría”, confiesa Miquel. “Si hubiera visto a Cristiano, aunque fuera sólo su coche, me habría muerto y le hubiera suplicado que volviera al Real Madrid”, asegura Jaume M. mientras pasea a su perro.

La villa en la que se hospedaron los Ronaldo, y en la que también se alojaron en su día Pilar Rubio y Sergio Ramos en una visita a la isla, cuenta con un campo de fútbol, uno de voley playa e inmensas instalaciones deportivas y de ocio. Allí la familia ha pasado sus vacaciones, sustituyendo el mar por un paisaje de viñedos, y ha compartido momentos entrañables en las redes sociales como la celebración del cumpleaños de Cristiano Jr.