Jorge el pediatra | Cuidados del recién nacido

Ser padres primerizos es una situación única en la vida, muy gratificante, excitante y, a la vez, estresante. Bueno, quizá lo de estresante pueda depender del tipo de personalidad de los recientes papás, pero, sí, estresante, por qué no. Son muchísimas las preguntas que nos pueden merodear en la cabeza cuando se acerca el momento de ser dados de alta del hospital, y tener que enfrentarse al momento de entrar en casa con esa criaturita tan perfecta de la que seréis máximos responsables durante toda su vida.

La creación de la vida en el útero es algo mágico, fascinante, en tan solo 40 semanas, esa pequeña máquina perfecta es capaz de sentir, ver, oír, saborear, llorar, e incluso regalarnos alguna sonrisa no social. Una vez que deja el vientre materno, que se corta ese cordón umbilical que le proporcionaba todo lo necesario, pasará a necesitar de unos cuidados iniciales.

Yo soy de la escuela de no bañar al bebé en las primeras 48 horas de vida, aunque me consta que se hace en algunos hospitales. No hay nada más bonito que el olor de un recién nacido. Además, la naturaleza es sabia, y nacemos con una capa que nos protege todo el cuerpo, de roces, infecciones, del frío, de un aspecto blanquecino, grasoso, llamada vérmix, que irá desapareciendo a lo largo de los primeros días de vida, así que, ¿por qué quitarlo?

Os voy a mencionar por aquí cuáles son las preguntas más comunes antes de dejar el hospital rumbo a la aventura.

1 Las uñas. Hay bebés que ya nacen con unas uñas considerables. Con frecuencia se pueden arañar la cara en momentos de llantos o sueño. ¿Es cierto que hay que esperar al mes antes de cortarlas? No, no es cierto. La verdad es que son muy frágiles, y, en ocasiones, llegan a partirse por sí solas, pero también podemos cortarlas con tirejitas de bebé o limarlas con cuidado, en cualquier momento, sin necesidad de esperar al mes de vida.

2 ¿Qué hacemos con el cordón umbilical? En ocasiones es más que suficiente mantenerlo sequito, sin más, y acabará cayendo por si solo durante los primeros días de vida. En otras, si el cordón es bastante grueso, yo aconsejo aplicar alcohol de 70% con una gasita, 2 o 3 veces al día, para que seque antes.

3 ¿Cuándo podemos sumergirlo en el agua para su primer baño? En relación con el cordón umbilical, como decía antes, es conveniente mantenerlo seco, para ello, mejor esperar a que caiga. Cuando esto suceda, ya podremos bañarlo con todo el cariño del mundo. Y ¿cuál es la temperatura adecuada? Nunca debe de superar los 36 grados centígrados. Si no disponemos de termómetro, utilicemos el codo como siempre han hecho nuestras abuelas. Otra cosa importante respecto al baño, antes de comenzar tened todo preparado, nunca l@ dejéis sol@. Y si tenéis que coger algo cerca de la bañerita, siempre una mano puesta sobre el bebé.

4 ¿Cuándo hacemos la primera visita con el pediatra? Después de una completa exploración física en el hospital antes del alta, la siguiente revisión del bebé hacedla sobre los 10 o 14 días de vida. ¡Muy importante! Llevad una lista apuntada de dudas, porque siempre se queda algo en el tintero.

5 ¿Cómo ponemos al bebé a dormir? Siempre boca arriba o de costado, nunca boca abajo por el riesgo de muerte súbita del lactante, tema al que dedicaré un capítulo completo.

6 Si damos leche artificial, ¿tenemos que calentar el biberón? Nunca, el bibe se da a temperatura ambiente, en todos los países del mundo.

Espero poder haber sido de ayuda, para cualquier duda podéis contactar conmigo vía IG @jorgemunozpediatra o Whatsapp 667719202. ¡Feliz sábado!