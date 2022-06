Rafa Nadal ha confirmado hoy en las instalaciones del Mallorca Country Club, en Santa Ponça, la noticia que dio a conocer la revista ¡Hola! el pasado miércoles sobre su paternidad. La cuenta oficial de Twitter de Roland Garros ha querido felicitar al tenista manacorí y a Mery Perelló esta buena noticia, y lo ha hecho compartiendo una imagen de ambos mirándose emocionados durante la celebración del torneo francés acompañado del mensaje: "Muy feliz por los dos".

Durante la rueda de prensa que ha realizado, Nadal ha asegurado que no sabe cómo le afectara ser padre a su vida profesional. "Voy a ser padre, pero ya sabéis que no hablo de mi vida personal, pues ya estoy suficientemente expuesto con mi vida profesional. No sé la forma en la que me cambiará la vida, porque no tengo experiencia en ellos, pero no creo que la paternidad suponga un cambio en mi vida profesional".

Sobre su presencia en Wimbledon el tenista manacorí ha asegurado que tiene buenas sensaciones y que va a intentar estar en el torneo. "Tengo sensaciones un poquito extrañas, si os soy honestos, pero me ha bajado el dolor articular y eso es positivo. Debido al tratamiento en los nervios a veces se me duerme el pie y tengo rampas, pero por lo que me dicen es normal. Estoy contento, llevo una semana sin ir cojo. Estoy sin dolores y para mí es un avance. Hay que esperar un poquito a las próximas semanas, pero mi intención es intentar jugar Wimbledon. Esta semana he visto que hay posibilidades. El lunes viajo a Londres y si viajo es porque tengo intención de jugar. Mi plan es hacer una semana de entrenamiento allí, probarme y prepararlo de la mejor manera posible".