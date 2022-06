Alicante es una las ciudades turísticas más visitadas de España, debido, en parte, a su buen clima, sus paisajes, sus playas y sus fiestas. Si piensas viajar a Alicante debes saber que durante el mes de junio se celebran las fiestas grandes de la ciudad: las Hogueras de Alicante. Por lo que estas fechas son las mejores para visitar Alicante y disfrutar de la ciudad, que se llena de luz, fuego, color y arte.

Por eso, para que no te pierdas ninguno de los actos que los alicantinos celebran con motivo de sus fiestas más internacionales, hoy te contamos qué hacer, qué ver y cómo disfrutar de las Hogueras y de todos los elementos imprescindibles que componen estas fiestas. Toma nota de guía para disfrutar de las Hogueras de Alicante.

¿Qué son las Hogueras de Alicante?

Un pequeño repaso a la historia de les Fogueres

No podemos hablar de estas fiestas alicantinas sin contarte primero qué son las Hogueras de Alicante. Conocidas también como Hogueras de San Juan, se trata de las fiestas que se celebran en la ciudad de Alicante por San Juan desde el día 20 al 24 de junio. Aunque el programa oficial de actos comienza mucho antes.

Estas fiestas populares conocidas internacionalmente están declaradas de Interés Turístico Internacional desde 1983​ y se consideran Bien de Interés Cultural Inmaterial desde 2014. Y no es para menos, ya que las primeras Hogueras de Alicante oficiales datan de 1928. Aunque su origen es mucho más antiguo y la fiesta se remonta a la época en la que los labradores alicantinos celebraban el día más largo del año para la recolección de las cosechas y la noche más corta para la destrucción de los males a través del fuego.

Sin embargo, esta fiesta no era vista con buenos ojos por el Gobierno de la ciudad y el alcalde publicó un bando en el que se decía: "...que no se enciendan hogueras en las calles, ni menos se disparen tiros ni cohetes en la noche de San Juan y sucesivas, bajo multa de 20 a 100 reales." Por lo que esta celebración estuvo prohibida hasta 1881, cuando por un despiste del ayuntamiento no se publicó este bando y se armó la marimorena.

Aprovechándose de este error, los alicantinos celebraron sus fiestas de calle con música y juegos y crearon los primeros "ninots" satírico para luego prenderles fuego.

¿Qué hacer en Hogueras?

Lo primero que debes hacer para organizar tu visita a las Hogueras de Alicante es revisar el programa de actos y actividades que se celebran cada día, donde encontrarás información detallada de los desfiles, mascletàs, ofrendas y diferentes actos. Pero existen una serie de cosas que debes hacer en Alicante sí o sí para hacer tu visita inolvidable:

Ver una mascletà

Asistir a una mascletà es una de las actividades que no te puedes perder. La ciudad de Alicante vibra cada día con el concurso de mascletàs, unas enormes tracas y fuegos artificiales que se disparan del 18 al 24 de junio en la plaza de Luceros a las 14.00 horas. El mejor sitio para sentir toda la magia de una mascletà es la propia plaza de los Luceros, aunque también podrás disfrutarlas divinamente desde la avenida de la Estación, Alfonso El Sabio o Federico Soto.

Busca tu ubicación preferida, en función del ruido que puedas soportar, y disfruta del disparo que da comienzo al sonido más característico de las Hogueras de Alicante. No sin antes escuchar a la Bellea del Foc dar paso a las exhibiciones con su tradicional: "senyor pirotècnic, pot començar la mascletà".

Visitar las hogueras

Si visitas Alicante en estas fechas es imposible que no veas una hoguera, ya que hay ni más ni menos que 89 repartidas por toda la ciudad. Estos monumentos de corta vida, que se plantan a partir del día 20 de junio, se presentan a un concurso y son visitadas por un jurado que premia las mejores de cada categoría. Si vas a pasar poco tiempo en la ciudad te recomendamos que veas, por lo menos, las especiales y la oficial, que encontrarás en la plaza del Ayuntamiento.

Come, bebe y mézclate entre la gente

Las Hogueras de Alicante también cuentan con su gastronomía propia. Así que si visitas Alicante durante les Fogueres no dejes de probar la "Coca amb Tonyina", beber una "palometa" o comerte una buena breva. Además, si quieres sentirte como todo un alicantino hazte con un sombrero de paja para asistir a las mascletàs.

Asiste a una ofrenda de flores

En plenas Hogueras, los días 21 y 22 de junio, todo aquel que visite Alicante podrá vivir unos de los momentos más especiales de estas fechas. Los alicantinos rinden homenaje a la Virgen del Remedio con una ofrenda de flores muy especial. En este desfile, las bellezas y damas de cada hoguera recorren el centro de la ciudad para ofrecer sus ramos de flores a la patrona de la ciudad de Alicante. El último día cerrarán el desfile la Bellea del Foc y sus Damas de Honor.

Además de ser uno de los desfiles más tradicionales de las Hogueras de Alicante, la Ofrenda de Flores es, de hecho, es la más antigua de España, remontándose al año 1941.

Sentir la emoción de la cremà y la banyà

El remate final de las Hogueras de Alicante lo pone la emocionante cremà. La noche del 24 de junio la ciudad de Alicante se llena de fuego y luz con la quema de sus hogueras. Este acto, que supone el colofón de las fiestas, se inicia con el disparo de la "palmera" desde el Castillo de Santa Bárbara y tras él se prende fuego a todas las hogueras de forma progresiva. A estos incendios controlados acuden los bomberos, que mojan a los asistentes para el gozo de los jóvenes en lo que comúnmente se conoce como la banyà.

Ver los castillos de fuegos artificiales

Pero la cosa no termina aquí, tras la Nit de la Cremà se inicia el concurso de fuegos artificiales, que se disparan desde la playa del Cocó durante cinco noches, empezando el día 25 de junio. Es muy típico ver a los alicantinos desfilar en masa hasta la playa del Postiguet con sus bártulos de playa para cenar en el arenal y disfrutar de la magia de la pirotecnia.