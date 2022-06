Un buen lugar de trabajo es aquel donde impera el compañerismo y el orgullo de pertenencia, y donde todos los empleados se sienten valorados, empoderados y disfrutan de altos niveles de confianza con sus líderes. Esos son algunos de los criterios que evalúa Great Place to Work®, consultoría independiente especializada que elabora anualmente el Informe Best Workplaces, un estudio pormenorizado sobre el tejido empresarial español y las Mejores Empresas para Trabajar en España. Para obtener las conclusiones y establecer el Ranking Best Workplaces se han realizado miles de encuestas para conocer la opinión de la fuente más fiable: la experiencia de los propios empleados.

Banca March: el reconocimiento a la excelencia en el cuidado de las personas 9 de cada 10 empleados de Banca March consideran que su empresa es un buen lugar para trabajar y crecer profesionalmente. Un dato tan rotundo que está al alcance de pocas compañías, lo que habla del éxito del modelo de gestión de la entidad de origen balear. Banca March lleva años colocando a las personas en el centro de su estrategia, apostando por la formación especializada de sus trabajadores como base del servicio de asesoramiento que ofrece a sus clientes, seña de identidad que la distingue de otros bancos. Apostar por situar a las personas en el centro de tu estrategia es un elemento diferencial. Por eso no sorprende el resultado del último ranking Best Workplaces, elaborado por la consultora independiente Great Place to Work®. Según este ranking, Banca March se sitúa como la 5ª mejor empresa para trabajar en España en la clasificación de más de 1.000 empleados y repite por segundo año como el único banco español que figura entre las cinco categorías en que se divide la clasificación. La entidad, que cuenta con la mayor solvencia del sistema financiero español, obtiene un nuevo respaldo a su modelo de negocio único, basado en el liderazgo en solvencia, asesoramiento responsable, solidez reputacional, calidad del servicio, tecnología de asesoramiento y gestión de personas, con los profesionales mejor formados de la banca española. Impulso a la formación y el desarrollo profesional Según Anselmo Martín-Peñasco, director general adjunto de Banca March y director del área de Recursos Humanos, “el modelo de Gestión de Personas de Banca March es un sistema que pone al profesional en el centro de la estrategia. Por ello, todas las iniciativas que desarrollamos se encaminan a que la experiencia de las personas en su desarrollo profesional en el marco de la única entidad financiera de propiedad 100% familiar desde sus orígenes sea acorde con nuestros valores. Ha de ser una experiencia de compromiso, ambición, exigencia, esfuerzo e integridad”. En este sentido, el 100% de los profesionales de Banca March ha recibido formación en los últimos tres años, con una inversión por profesional superior a la media de otras entidades, 1.004 euros por empleado, más del doble de lo invertido como promedio en el sector. Se apuesta, además, por la excelencia y la diferenciación, con un plan formativo anual adaptado a las necesidades de los equipos y al contexto actual, transformando las formaciones normativas en oportunidades para la especialización de los profesionales. El resultado de un ambicioso plan de formación y una política integradora de Recursos Humanos explica el respaldo mayoritario de los trabajadores a la gestión de Banca March, que se ha traducido en una puntuación sin precedentes registrada por Great Place To Work (GPTW) para conceder por tercer año consecutivo a la entidad la certificación de Gran Lugar para trabajar. COMPAÑERISMO Y ORGULLO DE PERTENENCIA: CRITERIOS DE ÉXITO La consulta, que se realiza de manera anónima a los trabajadores, analiza más de 80 parámetros para medir la calidad de empleo que ofrecen las compañías de todo el mundo. En el caso de Banca March, los aspectos más destacados han vuelto a ser la cultura excelente y el orgullo de pertenencia, donde la entidad ha alcanzado los mejores resultados en los tres años que ha obtenido la certificación: un 94% de orgullo entre los empleados a la hora de valorar sus logros profesionales como profesionales de Banca March y un 91% entre los que afirman que quieren seguir trabajando en el banco. En cuanto a los aspectos que más han evolucionado de manera positiva a nivel global, destacan aquellos relacionados con la transformación digital, el servicio y el compañerismo dentro de la compañía. Así, el 79% de los profesionales de Banca March considera que la entidad está avanzando digitalmente y de manera competitiva, un 88% cree que los clientes de Banca March valorarían el servicio que se presta desde la entidad como “excelente” y un 88% afirma que hay compañerismo y preocupación mutua entre empleados.