Una de las tendencias que ha invadido los escaparates y las playas es la de bañadores y bikinis (aunque también lo hemos visto en vestidos y tops) con aperturas estratégicas y cortes (a veces) imposibles de llevar o cut out.

También el bikini al revés o con forma de triángulo invertido y lazada halter, que ya cosechó muchos éxitos el verano pasado, esta temporada, sigue en auge y así lo hemos visto en las colecciones de Coperni o Jacquemus

El bikini bandeau es otra de las tendencias (y una de las más favorecedoras) que no puedes perder de vista este verano, sin tirantes o con tirantes emulando un mini top estos modelos son muy favorecedores y cómodos, perfectos para aquellas que no pueden estar quietas ni en la playa.

Por otro lado, los cinturones con lazada, hebillas, cuentas de colores o anillas y eslabones con acabados metalizados se convierten en el adorno imprescindible. Lo hemos vistos en las propuestas de Chanel, Blumarine o Schiaparelli, sobre braguitas de bikini de cintura alta para aquellas que desean las últimas tendencias sin perder un ápice de comodidad. Otro de los adornos corporales en moda baño son las cintas decorativas alrededor del torso como un elemento decorativo más que, aunque bonitas, son un poco más difíciles de llevar y complican un bronceado uniforme.

Los colores y estampados de tendencia son variados y casi infinitos aunque, las más minimalistas, siempre pueden optar por el binomio blanco y/o negro. Y si quieres algo más especial, el rosa fucsia es el color y tono que reinará durante este verano. Además, si te sientes especialmente sofisticada y quieres un acabado o efecto brillante ¡adelante con ello!

IBIZA ACOGE LOS INTERNATIONAL INFLUENCERS AWARDS

Este domingo 5 de junio talentos digitales y creadores de contenido llegados de todo el mundo como Juanpa Zurita, Eleanora Carisi, Domelipa, Brianda, Marta Pombo, Laura Matamoros o Pelayo Díaz (entre muchos más) se reunirán en Ibiza para disfrutar de tres impresionantes jornadas que les permitirán descubrir la gastronomía y moda de la isla así como sus rincones más paradisíacos.

Surge así la primera edición de los International Influencers Awards (IIA), así que tomad nota si queréis ver todos los años de cerca a vuestros influencers favoritos, celebrados en el prestigioso club Lío Ibiza, gracias a la colaboración de la Consellería de Promoción Económica y Empresarial, Adlib Ibiza, Pacha o Talentum Group (entre otros). Una presentación espectacular en la que influencers nacionales e internacionales recorren la alfombra blanca en esta edición inaugural que pretende reconocer la labor de los creadores de contenido digital que más impacto causan en la sociedad en las categorías Travel, Wellness, Fitness, Fashion, Beauty, Lifestyle, Tik Tok, Revelation, Music y Best in the World.

Todos los influencers invitados disfrutarán de una estancia exclusiva en la isla que incluye cena de bienvenida en el Hotel Standard, viaje en yate por las mejores calas de Formentera, brunch en el Beach Club Fandango y showroom privado de Moda Adlib.

Son este tipo de iniciativas las que ponen el foco de atención sobre la isla de Ibiza y que la convierte en referencia a nivel internacional. Los mallorquines podríamos tomar nota.

EL ANILLO INTELIGENTE DE GUCCI

En colaboración con la empresa finlandesa ŌOura, especializada en productos para monitorear la salud, han diseñado y creado un anillo inteligente (que nada tiene que ver con los diseños un tanto ortopédicos de otras iniciativas similares) que proporciona información personalizada y muy precisa sobre la salud de su propietari@. Además ofrece consejos diarios sobre el bienestar y la salud.

Fabricado en titanio apenas pesa 4 gr y el monograma de la casa Gucci está realzado en oro de 18 kilates. Este anillo inteligente monitorea la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal, registrando los efectos del estrés y la presencia de cualquier enfermedad. Y además dispone de la función «monitoreo del sueño» capaz de analizar la calidad del sueño durante cada fase. Toda la información es recogida y analizada a través de la aplicación médica de Oura disponible para IOS y Android. Cada día me sorprendo más.