Mayo ha terminado con 90 fallecidos en los 87 siniestros mortales registrados en las carreteras, 4 más que el mismo mes de 2019 cuando no había restricciones a la movilidad por la pandemia, y casi la mitad de las víctimas han sido usuarios vulnerables: peatones, ciclistas y motoristas.

En lo que llevamos de año han fallecido 439 personas, 24 más que en los cinco primeros meses de 2019 (año que se toma de referencia para comparar), según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El aumento de la siniestralidad respecto a 2019 va en sintonía con el mayor número de desplazamientos: 36,8 millones de viajes de largo recorrido, frente a los 35,3 millones dos años antes.

En mayo han fallecido 43 usuarios vulnerables y han sido los ciclistas los que han experimentado una importante subida, al pasar de 2 en 2019 a 9 este año; mientras que los 8 peatones muertos suponen 2 más.

Por el contrario, desciende el número de motoristas fallecidos, que bajan de 34 en mayo de 2019 a 26 en el mismo mes de este año.

Los datos muestran también que 15 de los fallecidos no hacían uso de ningún dispositivo de seguridad en el momento del accidente: 11 no llevaban cinturón y 2 motoristas y 2 ciclistas no llevaban casco.

A diferencia del pasado mes de abril, en el que se produjo un aumento significativo de fallecidos en vías convencionales (77 frente a 55), mayo ha tenido un comportamiento más similar al de 2019.

Así, 64 de las víctimas murieron en vías secundarias (63 en 2019) y las 23 restantes en autopista y autovía.

En mayo se han incrementado también los atropellos al pasar de 5 víctimas mortales en 2019 a las 8 de este año y han aumentado ligeramente las salidas de vía, con 35 fallecidos.

El día con más víctimas mortales fue el domingo 1 de mayo con 7 fallecidos, mientras que hubo 3 días con 0 fallecidos (martes 3, viernes 6 y miércoles 25).

En todas las comunidades se produjeron accidentes mortales en mayo. Del total, 21 personas fallecieron en carreteras andaluzas, 16 en catalanas y 12 en las vías de Castilla y León.

Extremadura, Canarias y Castilla y León son las autonomías que mayores aumentos registran respecto a 2019. En el lado opuesto se encuentra Galicia, con 7 fallecidos menos.