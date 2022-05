Después de ocho años de relación, Mafalda Sajonia-Coburgo y el empresario de origen libanés Marc Abousleiman se convertían este sábado en marido y mujer en una discreta e íntima ceremonia celebrada en Mallorca. Una boda blindada de los objetivos de la prensa y de la que apenas se ha filtrado ninguna imagen, aunque sí pudimos ver llegando al lugar de la celebración al padre de la novia, Kyril de Bulgaria -acompañado por su pareja, Katharine Butler, a los Reyes Simeón y Margarita de Bulgaria, y a sus tíos Kubrat de Bulgaria y Carla Royo-Vilanova, radiantes de felicidad en el día más importante en la vida de su sobrina.

Además, y a pesar de que no hayamos visto ninguna imagen suya por las grandes medidas de seguridad que han rodeado al enlace, tampoco faltó la madre de la novia, Rosario Nadal -inseparable de Mafalda durante los momentos previos al 'sí quiero - la Infanta Cristina, la princesa Mette-Marit de Noruega o la influencer Olivia Palermo, gran amiga de los novios.

Sin embargo, hubo dos sonadísimas ausencias que ahora se confirman; la de Kalina de Bulgaria -hermana menor de Kyril- y su marido, el aventurero Kitín Muñoz. ¿Por qué no acudió la única hija de los Reyes búlgaros al primer enlace familiar en muchos años?

Aunque en un principio pensamos que la pareja, que ha establecido su residencia entre España y Bulgaria podría encontrarse de viaje, ha sido el programa 'Ya es mediodía' el encargado de desvelar el verdadero motivo por el que Kalina faltó a la boda de su sobrina Mafalda... ¡No fue invitada!

Según la periodista Ángela Portero, Kitín ha reconocido que si no fueron al enlace es porque no recibieron invitación, algo que les ha provocado "un disgusto bastante grande". Un 'feo' que según el programa no vendría ni de Kyril ni de Rosario Nadal, sino más bien de la propia Mafalda, encargada de confeccionar la reducida lista de invitados que le acompañaron en su gran día.