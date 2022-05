Bienvenidos al espacio Jorge el pediatra

Muy buenas familias, me llamo Jorge, y soy pediatra, y estoy muy acostumbrado, además, me gusta, a que se me conozca como Jorge el pediatra. Me hace muchísima ilusión poder contaros cosas interesantes sobre la pediatría, sobre el cuidado de la familia, sobre anécdotas que pueda vivir en consulta, sobre mis viajes de cooperación, poder compartir opiniones de mi equipo sobre temas que os puedan preocupar o interesar.

El pediatra no deja de ser un médico de familia, mi especialidad médica abarca desde el nacimiento hasta los 14 años de edad, aunque tengo que decir que, muchos de mis pacientes, continúan visitándome hasta con 18 años. Me he llegado a convertir, y lo digo con mucho cariño, en pediatra abuelo. ¿ Qué significa esto? Pues que algún antiguo paciente mío ya me ha traído a su hij@. Verles en mi consulta con un recién nacido me arranca una sonrisa de satisfacción y de agradecimiento. Acostumbro a preguntar a los padres, durante la visita, por todos en general. De hecho, cuando vienen la mamá y el papá con el recién nacido a la primera consulta de los 10-14 días de vida, me suelo enfocar en la madre durante unos minutos. Esa madre ojerosa, con un montón de dudas en su cabeza, con las hormonas bailando libremente por su cansado cuerpo falto de sueño. Os puedo asegurar que lo agradecen, es casi como si nadie, desde que nació el bebé, le preguntara qué tal se encuentra, debido a un claro protagonismo de su pequeñ@. Esta empatía es la que hace que la relación médico paciente sea positiva, incluso terapeútica. Muchos profesionales sanitarios debemos recordar que, para los pacientes, somos la persona más importante del día. Hagamos que ell@s se sientan importantes. Cómo creo yo que se puede conseguir… quizá levantándose para recibir y despedir al paciente, intentar mirar más al rostro (aunque sé que tenemos que escribir en el ordenador, esto no es excusa), sujetar la mano si fuera necesario en caso de que caiga alguna lágrima, incluso salir de nuestro escritorio para sentarnos al lado, tirarnos al suelo a explorar a un pequeño en caso de que sea necesario… Nuestra intención es escribiros cada semana sobre temas del fascinante mundo de la salud infantil, siempre con un tono desenfadado, sin tecnicismos, entendible, y que la comunicación llegue a ser entre vosotros y nosotros. Si os surgen dudas, os gustan temas especiales, si habéis oído algún bulo que nos queráis comentar, si vuestro peque sufre de alguna dolencia o de algún hábito, aquí estaremos. Queremos que Espacio Jorge el pediatra se convierta en nuestro lugar de reunión. Por experiencia, me consta, que el perfil de los lectores de esta sección, va a ser muy heterogéneo, quizá encontremos mayormente madres o padres primerizos, pero también nos leerán familias con experiencia, y con experiencia senior como pueden ser es@s maravillos@ abuel@s que tanto me entusiasman, personal docente, embarazadas, y por qué no, algún adolescente al que pueda interesar algunos de los temas que aquí expondremos. Espero que disfruten con la lectura del Espacio Jorge el pediatra, que no pretende ser una guía ni un manual, lo que queremos es transmitir lo que nos apasiona, la pediatría.