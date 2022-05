El conseller valenciano de Sanidad, Miguel Mínguez, ha debutado esta mañana en las Corts. Lo ha hecho con una intervención a petición propia apenas semana y media después de asumir el relevo de Ana Barceló, que ha seguido su intervención al detalle desde su escaño de síndica. El titular de Sanidad ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para preparar la vuelta de Denia a la gestión pública al finalizar la concesión.

Mínguez ha hecho una defensa del acuerdo, el consenso y la empatía frente al “exceso de ruido, la polarización y la confrontación que imperan en la sociedad actual”. Ha destacado que el sistema sanitario afronta un momento histórico en cuanto a su modernización y fortalecimiento que se apoya en el Plan de Atención Primaria, el impulso a la Salud Mental, las infraestructuras y el incremento de personal sin precedentes.

El titular de Sanidad explica que la Comunitat Valenciana aboga por extender la vacuna contra el papiloma a todos niños y ha anunciado que los tres nuevos centros de día de Salud Mental infantil y juvenil estarán en funcionamiento antes de final de año. Cada departamento contará con una oficina para rebajar la lista de espera.

“Creo en la medicina humanista, una medicina basada en la evidencia científica que respete escrupulosamente los derechos de los pacientes y sus familiares. Creo en un sistema sanitario que escuche, dé voz, responsabilice, empodere y se ponga al servicio del paciente y la ciudadanía”, ha señalado el conseller de Sanidad.

Además, Mínguez ha explicado su decidida apuesta por el entendimiento: “Vivimos en una sociedad con un exceso de ruido, de polarización y confrontación. No podemos perder el tiempo ni las energías en enfrentamientos y debates estériles. Creo que la ciudadanía no nos lo permitiría y, desde luego, no lo merece. Por ello, dedicaré todo mi esfuerzo a dejar al margen el ruido y sacar a la sanidad del escenario de la confrontación”.

Sanidad más moderna y fuerte de presente y de futuro

El conseller se ha referido también al proceso de adaptación a la postpandemia que está experimentado la Sanidad, de fortalecimiento y modernización del sistema: “ Es la mayor transformación del sistema de los últimos años. Necesitamos una sanidad que atienda y dé respuesta a las necesidades de presente y de futuro, a los retos actuales y los emergentes”.

En esta coyuntura, según ha recordado, la sanidad pública valenciana está acometiendo el desarrollo del Nuevo Marco Estratégico de Atención Primaria para consolidar este nivel asistencial como el pilar fundamental del sistema; el aumento de la plantilla estructural; el impulso a la atención de la Salud Mental y la ejecución del Plan de Infraestructuras.

Sobre la Atención Primaria, Mínguez ha explicado que el nuevo modelo contempla más financiación (326 millones de euros en dos años para recursos humanos, infraestructuras, tecnologías y sistemas de información); un nuevo enfoque asistencial que optimizará la capacidad resolutiva e incorporará 2.000 nuevos equipamientos entre ecógrafos, retinógrafos o equipos de cirugía menor, así como un modelo organizativo que contempla un responsable médico, de enfermería y de administración para cada centro.

“Apuesta sin precedentes por la calidad en el empleo de los profesionales”

Respecto al plan de estabilización del personal, el conseller ha destacado que están en marcha los exámenes para consolidar 11.800 plazas, y se van a estabilizar otras 10.000, la mayoría por concurso, “en lo que significa una apuesta sin precedentes por la calidad en el empleo de nuestros profesionales”.

Mínguez ha añadido que se está acelerando la incorporación de nuevos profesionales en el marco del proceso de creación de 6.000 nuevas plazas estructurales y que, en una primera fase, se contemplan 5.100 nuevas incorporaciones, sobre todo en Atención Primaria, Salud Mental, Salud Pública y urgencias hospitalarias. El conseller también se ha referido a los incentivos previstos en el decreto para la ocupación de plazas de difícil cobertura así como a la fórmula que permitirá desplazar los recursos asistenciales donde esté el paciente y no al revés.

Ampliación hasta 256 plazas de todas las categorías de Salud Mental

Por otra parte, la apuesta por la salud mental de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública pasa, en palabras de Mínguez, por “la ampliación hasta 256 plazas de todas las categorías de salud mental repartidas entre los departamentos de salud con criterios de equidad territorial y poblacional; la puesta en marcha de tres hospitales de día de salud mental para niños y adolescentes, uno por provincia, que estarán en funcionamiento antes de final de año; optimizar la coordinación con Educación para detectar problemas de salud mental en el ámbito escolar y desarrollar un plan de empleo para personas jóvenes con enfermedad mental grave, que cuenta con financiación de fondos europeos”.

Nuevas licitaciones y tres equipos de cirugía robótica

Otra de las líneas de actuación señalada por el conseller es la mejora y ampliación de las infraestructuras sanitarias: “En estos momentos, el valor de las obras adjudicadas por la Conselleria de Sanidad asciende a 258 millones de euros, una cantidad 21 veces superior a las obras que había adjudicadas en 2015”.

Además, Mínguez ha adelantado que en los próximos meses está previsto licitar la construcción del nuevo centro de salud de Garbinet de Alicante por 3 millones de euros; obras de adecuación del HACLE la Magdalena de Castellón por casi 2; la ampliación de las urgencias del hospital de Elda por más de un millón de euros; obras de ampliación del hospital de La Plana por 2 millones así como la ampliación para espacios administrativos en el hospital de Sagunto por 2,2.

En la vertiente tecnológica, el conseller se ha referido al Plan INVEAT del Ministerio de Sanidad, que contempla la adquisición de 79 equipos y una inversión de más de 81 millones de euros, y ha avanzado que, en breve, “se publicará el anuncio de licitación del suministro y mantenimiento de los tres equipos de cirugía robótica, destinados al Hospital General de Castellón, La Fe de València y el Hospital General de Alicante”.

Creación de oficinas de control de demora en cada departamento de salud

El conseller de Sanidad Universal y Salud Pública ha avanzado durante su comparecencia en Les Corts que la Comunitat Valenciana va a pedir ante el Ministerio de Sanidad la incorporación para niños a partir de los 12 años de la vacuna contra el papiloma, que ahora sólo se financia a las niñas.

Mínguez también ha anunciado que se va a constituir un grupo de trabajo en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para a empezar a sentar las bases de la recuperación para la gestión directa del departamento de Denia una vez finalice el plazo de concesión, el 1 de febrero de 2024.

Además, el conseller ha adelantado una de las nuevas medidas de control de la lista de espera quirúrgica que se va a implantar en la Comunitat Valenciana: la creación de oficinas de control de demora en cada departamento de salud. De esta forma, cada hospital contará con un equipo de profesionales dedicado de forma exclusiva a mejorar los procesos del departamento para reducir los tiempos de espera.

Refuerzo de la Salud Pública, I+D biomédica y ahorro farmacéutico

Finalmente, Mínguez se ha referido a “la extraordinaria importancia que tiene la Salud Pública en el sistema sanitario” como ha evidenciado la pandemia por coronavirus, y ha anunciado 157 nuevas plazas de refuerzo del personal destinado a la vigilancia y promoción de la salud.

El conseller ha elogiado, así mismo, el ecosistema de investigación biomédica valenciana y se ha referido a dos de las muchas iniciativas promovidas para optimizar la asistencia sanitaria: el proyecto de Medicina Personalizada Big Data, destinado a mejorar la atención personalizada mediante el uso de herramientas tecnológicas punteras, y el proyecto de Imagen Molecular de Alta Sensibilidad, que tiene como objetivo desarrollar un nuevo dispositivo de tomografía por emisión de positrones, un PET, que mejore las prestaciones de los equipos actuales.

También con la mirada siempre puesta en la ciudadanía, Mínguez ha indicado que el departamento que dirige se ha marcado como objetivo “alcanzar el 50% de la compra hospitalaria de medicamentos, lo que supondrá un ahorro de alrededor de 950 millones de euros”.