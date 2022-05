Su actuación ha sido un auténtico bombazo y los estilismos en el escenario de Turín les han acompañado a la perfección. Palomo Spain, ese genio de la moda española y del Siglo XXI, vanguardista, descarado y transgresor a quien nadie (por mucho que lo intenten) podrá despojar de su impresionante carrera y mucho menos devaluarla, ha sido el encargado de diseñar el traje con aires goyescos y guiños taurinos que tan bien lució Chanel en el Festival de Eurovisión. Una obra de arte que necesitó un equipo de 20 personas para su confección en un tiempo récord y con una clara intención por parte del diseñador: que tan sólo observando el estilismo todos los televidentes tuviesen claro a qué país estaban representando, ¡y lo consiguió con sobresaliente: torera y taurina con brillos coloristas de Swarovski, abanico en mano y horquilla sujetando el cabello a modo de matador, algo que forma parte de nuestra cultura y del imaginario colectivo (le pese a quien le pese e independientemente de estar a favor o en contra de la tauromaquia). Pero sigue habiendo personas con «complejo de español» a quienes les sigue molestando esta realidad. Esas personas cuyo «complejo de español» les llevan a una lucha diaria (en realidad, contra sí mism@s porque tiene que ser agotador y extenuante) contra todas aquellas y aquellos que alcanzan el éxito, llevando la españolidad con orgullo y que son aclamados a nivel internacional excepto por ese amargado grupo de críticos crónicos. Y aún, mientras escribo este artículo, sigo leyendo estupideces sobre el boom boom de Chanel y sus bailarinas o (peor aún) tuit como este «...si las niñas quieren ser Chanel y no investigadoras, vamos bien!» vomitado por alguna de esas señoras que se han autoproclamado juezas y verdugas además de poseedoras del don y el derecho divino que les permite jerarquizar, valuar y justipreciar a las mujeres atendiendo a su profesión y según a ellas les parezca «apropiado»... ¡como si una superteta hinchable y hortera sobre el escenario si lo fuese! La que quiera ser cantante, bailarina, pintora, albañil, ingeniera, fontanera, dependienta, escritora, investigadora o lo que le de la realísima gana ¡que lo sea¡. ¿¡Cómo os atrevéis!?

Maquillaje con protección solar: El dos en uno perfecto para el verano

El sol ya aprieta ¡y mucho! y proteger nuestra piel de los rayos solares es un imprescindible para conservar su salud y evitar la aparición de esas terribles manchas solares que, más adelante, costará tanto eliminar. Ahora más que nunca, es necesario intensificar ese cuidado e incrementar el factor de protección solar que además, debemos renovar varias veces a lo largo del día. Un maquillaje todo terreno que nos ahorre tiempo y dinero y que cumpla con todos los requisitos (incluso a la hora de hacer deporte, si os apetece) que necesitamos.

Los maquillajes de consistencia líquida son fáciles y agradables de aplicar y con ellos consigues una distribución equitativa en todo el rostro (no olvides nunca aplicar tu protección en el cuello y escote). La base de maquillaje a prueba de sudor con SPF 40 The One de Oriflame Sweden está diseñada con partículas microabsorbentes que permiten un acabado mate y fresco, para todas aquellas que no trabajan precisamente en el interior de una oficina disfrutando del aire acondicionado o para aquellas que desean mantener su piel en buen estado mientras hacen ejercicio, pasean por el campo o disfrutan de un día de playa, manteniendo la piel protegida y nutrida con seguridad. Además, su fórmula es resistente al agua y absorbe el sudor y la grasa durante muchas horas. Si es que cada vez nos lo ponen más fácil.

