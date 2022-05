Roi Sastre: «Yo siempre he sido muy adicto a las redes sociales y he vivido por y para el teléfono»

Roi Sastre tiene 500.000 seguidores en Instagram y otros tantos en TikTok. Se dedica a hacer humor de pequeños dramas cotidianos, pero también alza la voz para causas que le preocupan.

¿Qué supone tener esa cantidad de seguidores?

Una gran responsabilidad porque tienes que medir mucho lo que vas a decir y cómo se va a interpretar, porque con el humor, quienes no te conocen, se lo pueden tomar muy mal. Es una gran responsabilidad y una ventaja por tener un altavoz muy grande que te permite lanzar mensajes para luchar por un mundo mejor y a la vez trabajar.

El humor es básico en sus vídeos.

Me dedico a ello. En todo lo que hago intento que haya humor o si es un tema muy intenso, intento explicarlo de forma más

liviana.

¿Cómo decide de qué va a hacer sus vídeos?

Tengo decenas de ideas al día, las voy apuntando, y cuando me pongo a grabar miro esa lista y la que más me gusta la hago, a no ser que esté pasando algo importante. Si no es un día especial, como puede ser el Día contra la LGTBIfobia, hago humor de dramas cotidianos.

¿Cuánto tiempo invierte en realizar esos vídeos?

Depende, hay vídeos que me llevan ocho horas y otros que me han costado 20 minutos, pero esos al final son vídeos de 15 segundos. Los vídeos que me han costado ocho horas son más elaborados, más largos... Lo que más cuesta es, luego, atender a toda la comunidad, la interacción que conlleva, atender comentarios, mensajes, el tráfico de las redes.

Y eso. ¿cómo lo lleva?

Con mucha ansiedad y mucho psicólogo [risas]. Estoy acostumbrado a esto. Yo siempre he sido muy adicto a las redes, siempre me han gustado mucho y he vivido por y para el teléfono, así que no ha sido como una obligación. Sí que, a veces, cuando me exijo algo por trabajo, tengo que responder todos los comentarios de un post en un día y veo que no llego, sí me entra un poco de ansiedad... Pero creo que lo llevo bastante bien.

Dice que no desconecta...

No, prácticamente hace como cinco años que no tengo vacaciones.

¿Este trabajo condiciona su día a día? ¿Hace las cosas pensando en su visibilidad en las redes?

No, yo sigo haciendo mi vida. No planeo mucho lo que tengo que hacer, a no ser que sea un viaje. Planeo los vídeos, las historias no tanto.

¿Cuál es su meta profesional?

La cabeza no para de soñar, cuando llego a una meta, siempre me planteo más. Soy actor y me encantaría que esto me pudiese ayudar, pero no sé dónde me llevará la vida. Sí sé que será en algún campo de la comunicación, porque al final estoy trabajando para muchas empresas, para comunicar cómo son sus productos, y me gustaría mantenerme en este campo. Y me gustaría ser uno de los influencers más reconocidos del país.