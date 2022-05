Paloma Fernández: «Desde partidos políticos, marcas corporativas, ONG... todo tiene cabida»

Paloma Fernández es especialista en fotografía de moda, vive en Londres y es la creadora del curso Tik & Reels en el que cuenta con unos 5.000 clientes. Durante la pandemia descubrió las posibilidades de TikTok y después los de Reels, en Instagram, y ahora se dedica a ayudar a todo tipo de marcas que necesitan conseguir seguidores.

Si tuviera que apostar por una red social, ¿cuál sería?

No puedo apostar por una sola, yo creo en estar en dos, que son Instagram y TikTok. En mi curso eso es lo que hago, un híbrido, porque con TikTok llegas a un alcance excepcional y con Instagram puedes hablar personalmente con estos seguidores. A todos les digo que siempre tienen que estar en dos redes sociales por si acaso.

¿Hay un público diferente para cada red social?

Pues cada vez se está pareciendo más, porque cada vez el público adulto se está yendo a TikTok. Siempre, cuando empieza una red social, los early adopters, las personas que empiezan a probarlo es siempre la gente joven, entonces hasta ahora se pensaba que en TikTok estaba la gente joven, pero es que ya lleva siendo muy popular desde la pandemia y ahora el público adulto lo está probando y el algoritmo es superfavorecedor, la gente que está en Instagram, que es todo el mundo, está probando los Reels, pero también se están dando cuenta que en Tik Tok uno se puede comunicar de manera más profesional y más conversacional.

¿Cuáles son esos errores que no hay que cometer?

Lo que no hay que hacer solamente es vender, vender y vender. La gente se centra en «este es mi producto, este es mi servicio, miradlo qué bonito es» y no están humanizando la marca, y no dan contenido de valor, no dan contenido entretenido y se están centrando en enseñar o una foto o también se equivocan mucho y lo que hacen es mostrar una foto dentro de un vídeo… están muy equivocados. Tienen que enseñar los valores de la marca, salir ellos mismos, humanizar, porque la gente quiere saber quién hay detrás.

¿Todas las empresas y personas pueden promocionarse a través de redes sociales?

Todas, todas, todas tienen que estar en TikTok y en Reels, aunque creas que no pegan ni con cola, hay negocios físicos, hasta un taller de mecánica, los he visto haciendo Reels y consiguiendo clientes. Desde partidos políticos, marcas corporativas, ONG, todo tiene cabida, porque si tú enseñas en formato vídeo lo que haces y puedes aportar, no hay otra manera que enganche mejor.

Se dice que una imagen vale más que mil palabras. ¿Vale más un vídeo que una foto?

Sí, muy a mi pesar, como fotógrafa, vale más un vídeo que una foto, porque un vídeo son muchos fotogramas, tiene muchas fotos dentro y da la sensación de tres dimensiones, puede contar mucho más.