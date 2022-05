Fátima Martínez: «Más vale trabajar bien en pocas redes sociales que mal en todas o abandonarlas»

Fátima Martínez tiene 400.000 seguidores en TikTok, red sobre la que ha escrito un libro. Es experta en marketing y comunicación para empresas. Dio el salto digital en 2009, tras más de 20 años trabajando en medios de comunicación analógicos.

¿TikTok es la red social de moda?

Sin duda TikTok más que una red social de moda es una tendencia, no solo porque es la aplicación más descargada del mundo desde 2020, sino porque también es la web más visitada en 2021 por encima incluso de Google. Ninguna plataforma ha conseguido llegar a 1.000 millones de usuarios en tan solo tres años. Pensemos que por ejemplo Instagram consiguió llegar a esa cifra en 8 años.

¿Qué tipo de negocio o quién debe utilizar TikTok?

Creo que tanto empresas, profesionales como emprendedores deben probar esta red social y aprovechar las oportunidades de visibilidad y compromiso de los usuarios que nos ofrece. TikTok va evolucionando hacia una parte profesional y corporativa muy importante por lo que hay que estar desde el principio, evolucionar y progresar al mismo tiempo que la plataforma.

Todo el mundo tiene cabida en TikTok.

¿Qué es la marca personal?

Marca personal es desarrollar, potenciar y poner en valor esas habilidades personales y profesionales que nos hacen diferenciarnos y destacar del resto de las personas. Es lo que nos permite tener mayor visibilidad y credibilidad en el sector en el que participamos y nos sitúa como referentes del mismo. Siempre mantengo que con una sólida marca personal no es necesario buscar clientes o trabajo, lo maravilloso es que las empresas te encuentran.

¿Hay claves diferentes para cada red social?

Efectivamente cada red social es un mundo y por tanto hay que tratarlas y formarse de manera individualizada de la mano de especialistas. Para poder sacar todo el rendimiento a una plataforma lo esencial es conocerla en profundidad, saber cómo funciona, cómo comunicar y cómo comportarte. Por eso en Social Media Camp hay clases prácticas por cada red social.

¿No es mucho más esclavo este modo de darse a conocer que otros tipos de marketing?

Lo más importante es no volverse loco porque no es necesario estar en todas las redes sociales. Nuestro caso es diferente porque esta es nuestra profesión y no nos queda otra, pero para las personas que se dedican a otras profesiones solo hay que seleccionar las que mejor se adapten a ti, a tu público objetivo y donde esté tu competencia. Más vale trabajar bien en pocas redes sociales que mal en todas o tenerlas abandonadas. Estar por estar solo puede perjudicar nuestra imagen.