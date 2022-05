Pedro Campos, el anfitrión del rey emérito en su regreso a España que forjó su amistad con don Juan Carlos en Mallorca

Es la imagen más icónica del verano de 1993 en Mallorca e ilustra a la perfección la profunda amistad que desde hace más de cuarenta años une al rey emérito con su anfitrión en su regreso a España, el laureado regatista y empresario Pedro Campos, desde 1999 presidente del Club Náutico del municipio pontevedrés de Sanxenxo.

El 8 de agosto, el rey Juan Carlos y la tripulación del velero Bribón se alzaban al fin con la victoria absoluta en la Copa del Rey de vela, la regata que organiza el Real Club Náutico de Palma desde 1982. A primera hora de la tarde, en la terraza del Náutico se esperaba que los campeones al arribar a puerto cumplieran con la tradición del chapuzón en la piscina, pero muy pocos cronistas del verano mallorquín creían que la tripulación del velero del armador Josep Cusí se atrevería a lanzar a la pileta a don Juan Carlos, en el apogeo de su popularidad y prestigio internacional, dos meses después de la cuarta victoria de Felipe González en las elecciones generales, la segunda consecutiva venciendo a José María Aznar. Pedro Campos se atrevió. Él le dio el inesperado empujón y festejó el triunfo con el Rey en remojo. La foto del verano en Mallorca dio ese día la vuelta al mundo.

Pedro Campos, el anfitrión del Rey en Sanxenxo tras 665 días de exilio voluntario en Abu Dabi, nació en 1950 en Pontevedra, hijo de Marcial Campos Fariña y de Enriqueta Calvo-Sotelo, prima hermana del presidente Leopoldo Calvo-Sotelo. Su amistad con dos Juan Carlos se forjó en Mallorca, primero en la Copa del Rey de vela y luego en distintos desafíos internacionales a los que acudió el velero que patroneaba el Rey. Fue Josep Cusí, al armador del Bribón, el que presentó a Pedro Campos al Rey y su amistad se forjo desde entonces en aguas de Mallorca, compitiendo uno contra otro o formando equipo en el Bribón, siempre desde una discreción máxima que en público nunca iba más allá del ambiente deportivo de las regatas, la pasión de don Juan Carlos y de su amigo.

Campos empezó a navegar en un galeón de la ría de Arousa, un barco pesquero que su padre alquilaba. Era de madera, con más de 100 años de historia. Ahí fue donde empezó a navegar con tres años. La competición no llegaría hasta más tarde, pues hasta los 17 no participó en su primera regata. En Mallorca no tomó parte en la primera edición de la Copa del Rey de vela, pero sí en la segunda, en 1983. Su primera victoria fue con el Banco Atlántico en 1995, y la última, en 2015 con Movistar, que lo coronó como el patrón más laureado de la historia de la regata, con un total de ocho triunfos, lo que le valió el sobrenombre de "Mr.Copa del Rey".

Su primer título nacional lo consiguió en la clase Snipe en 1968, en categoría juvenil, y su primer título mundial fue en Mónaco, el Mundial de Vaurien del año 1976.​ Además, es él único patrón en la historia de la vela mundial que ha conseguido cinco campeonatos del mundo consecutivos -dos de ellos en el mismo año, 1992, y en clases diferentes. Y fue el patrón del primer equipo español que participó en la Copa América. No acaba aquí su historial, pues con el Bribón Telefónica Movistar participó en la prestigiosa Admiral's Cup de 2003, acabando la competición como el mejor español clasificado en la historia de la regata.

Compartió la caña con el rey Juan Carlos a bordo del Bribón del armador catalán Josep Cusí desde 1991 y en las posteriores versiones del velero de regatas que se construyeron para competir en 1994, 2000, 2003 y 2005.