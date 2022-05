En una misma semana, el Ministerio de Sanidad ha presentado la esperada línea 024 de atención a la conducta suicida y, junto a las comunidades, ha aprobado el Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024. Dos acontecimientos que han sido celebrados por quienes, desde hace muchos años, clamaban para que la salud mental ocupara un lugar prioritario en las políticas sanitarias. Asociaciones de pacientes y sociedades científicas aplauden el paso adelante. Con peros. Desde entidades como la Fundación Española de Patología Dual, echan de menos que las adicciones, que son trastornos mentales que no se eligen, precisan, no se contemplen en el documento. Su presidente, Nestor Szerman, advierte a El Periódico de España: la ideación suicida esta presente en mas de un 40% de las personas que padecen esta enfermedad.

El doctor Szerman, también presidente de la Asociación Mundial de Patología Dual (WADD, por sus siglas en inglés) y psiquiatra del madrileño Hospital Universitario Gregorio Marañón, se muestra especialmente crítico con el documento al que han dado luz verde Sanidad y comunidades autónomas. "La comunidad científica señala que la salud mental y, por tanto, la enfermedad mental, debe abordarse desde la perspectiva bio-psico-social y en ese orden", comienza señalando el especialista.

La patología dual se ocupa de un cuadro clínico que supone la existencia, simultánea o secuencial, a lo largo de la vida, de un trastorno adictivo y otro trastorno mental

La patología dual se ocupa de un cuadro clínico que supone la existencia, simultánea o secuencial, a lo largo de la vida, de un trastorno adictivo y otro trastorno mental. Según datos recientemente aportados a este diario por la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), azota especialmente a las mujeres. Las que padecen enfermedad adictiva, respecto a las que no la tienen, tienen más depresión (casi el triple), más trastorno de estrés postraumático (el doble) o, también, el doble de ansiedad. Además, sus parejas son consumidoras y sus familias, más desestructuradas. El retrato que se hace las convierte en especialmente vulnerables.

Con otros porcentajes, esta vez del 'Estudio Madrid' de la Sociedad Española de Patología Dual, se constata que hay infradiagnóstico de los afectados (diagnóstico actual de un trastorno mental y de un trastorno por uso de sustancias), cercano al 50 % de los pacientes. Este mismo estudio, realizado en población clínica de ambas redes, salud mental y adicciones, encontró una prevalencia cercana al 70 % entre ambas patologías.

Perspectiva social

Por eso, el doctor Szerman considera que, si se habla de patología dual, el Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, debería incidir en "que las adicciones, que son trastornos mentales, que no se eligen, se contemplen en el documento. Los trastornos mentales graves cursan en mas del 75% con otros como las adicciones. De otra forma seguiremos, señalando a éstas con el estigma que se dice se quiere combatir", apunta el psiquiatra.

Para evitar esa discriminación, continúa, los pacientes con esta enfermedad "deben tratarse desde una perspectiva integradora y no en dos redes separadas y sin conexión, como es salud mental por un lado, en el Sistema Nacional de Salud, y las adicciones en general, en redes paralelas y privadas en muchos casos".

El suicidio en patología dual

El Plan de Acción -que ya había anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de octubre- consta de seis líneas estratégicas: refuerzo de los recursos humanos; optimización de la atención integral a la salud mental en todos los ámbitos; sensibilización y lucha contra la estigmatización con campañas y formación; prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida; abordaje en contextos de mayor vulnerabilidad y prevención de conductas adictivas con y sin sustancia.

Importantísimo, acentúa el psiquiatra, porque "la ideación suicida esta presente en mas de un 40% de las personas con patología dual. Al fin tenemos un teléfono nacional de suicidio, ocho meses después de anunciar su numero. Casi 4.000 personas se suicidan cada año y esta condición clínica debe ser atendida, ya que toda inversión en este área es totalmente eficiente".

"Pedimos un plan nacional para la patología dual para integrar la salud mental, escindida en varias puertas de entrada", señala el psiquiatra

Un plan nacional contra el suicidio, abunda el psiquiatra del Gregorio Marañón, "es urgente al mismo tiempo que pedimos un plan nacional para la patología dual, lo que redundaría en integrar la salud mental, escindida en varias puertas de entrada y que deja a la mayoría de estas personas sin una atención adecuada".

Además, al igual que desde otras sociedades científicas, el doctor Szerman cree que el nuevo plan del Ministerio y las comunidades autónomas no tiene una suficiente dotación económica -será cofinanciado y tiene un presupuesto de 100 millones de euros- ya que considera que la prevista "no se ajusta a la importancia que se plantea dar a la salud mental".

Refuerzo personal

El psiquiatra incide: "El refuerzo de personal no es posible conseguirlo con los salarios mas bajos de Europa, que hace que un porcentaje de los residentes formados se marche del país. No hay incentivos, no sólo salariales, sino además de formación, acordes con nuestro desarrollo científico". En España hay una media aproximada de 10 psiquiatras por 100.000 habitantes, mientras la europea es de 18 y, en concreto, en Alemania de 27 y en Finlandia, de 24.

Por eso, precisa, desde sus primeros borradores, el Plan de Acción de Salud Mental "no ha contado con el soporte de las sociedades científicas y ha insistido en supuestos ideológicos basados en una perspectiva social, que se puede caricaturizar en mas psicólogos y menos psiquiatras". Desde la fundación que preside, vinculada a la SEPD, indica que se les ha consultado con el documento "casi cerrado, aunque luego es verdad que se han hecho cambios, pero al ser insuficientes, se ha decidido no dar el aval de esta sociedad científica".