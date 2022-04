Las bermudas reemplazan a los shorts de verano. Aunque pueda parecernos una prenda casual y deportiva, es tal la cantidad de diseños, colores y tejidos (de algodón, de lino, de seda, de punto, de piel, de tejido vaquero, en tejido metalizado…) que nos permitirá utilizarlas en ocasiones informales, para ir a la oficina o para salir de copas.

Tom Ford, Louis Vuitton e Isabel Marant son algunas de las grandes casas de moda que han propuesto esta prenda para llevarlas en cualquier ocasión y no sólo para utilizarla en nuestros looks playeros, además de las archiconocidas marcas low cost que no pierden la ocasión de ofrecernos las mejores tendencias a precios reducidos.

Una de los formatos preferidos por las prescriptoras de moda sigue siendo en tejido de punto, en formato dos piezas y combinado con blazer y sandalias de tacón o zuecos. En tejido de lino combinada con top multicolor y kimono del mismo tejido, con sandalias planas en dorado o plateado o acabado de pedrería.

También puedes optar por unas bermudas de vinilo y acabado metalizado con tus taconazos preferidos y clutch o unas de efecto piel con camisa masculina clásica o suéter primaveral.

También los hombres tienen propuestas elegantes con esta prenda que habitualmente queda restringida a los momentos de ocio. Las encontrarás en versión deportiva para combinar con camisetas y sudaderas aunque también podrás encontrarlas con tejidos lujosos combinadas con camisas de manga larga, chaquetas o camisetas y sobrecamisa. Una forma cómoda y fresca de lucir piernas.

Sombras de colores vivos para esta primavera

Hasta ahora nos ha resultado muy fácil optar por los colores más neutros y discretos de la paleta de sombras de ojos: ocre, rosa pálido, marrones, beis o dorados….esos colores que siempre nos parecen más elegantes y fáciles de combinar. Sin embargo, esta primavera es hora de atreverse y optar por colores vibrantes y tonos intensos, sombras hiperpigmentadas que darán todo el protagonismo a los párpados: amarillas, naranjas, moradas, violetas, verdes, azul intenso. Ten en cuenta que los ojos verdes o marrón verdoso destacarán y brillarán especialmente con sombra de ojos Very-Peri (el tono protagonista del año según Pantone). Si tus ojos son marrones utiliza sombras en color verde o azule intenso para destacar la mirada y si tus ojos son azules atrévete con los naranjas y los rojos.

Las pasarelas y el street style se llenan de colores intensos, ya sea en delineados discretos con sombras sobre las línea superior y/o inferior de las pestañas (para las menos atrevidas) o en formato sombras de ojos aplicadas sobre la totalidad del párpado móvil. Las celebetries ya lo lucen esta tendencia con descaro y glamour, así que ya puedes ir probando y eligiendo cuál será tu color preferido.

Las gafas vintage de David Beckham Eyewear

David Beckham lleva muchos años siendo un icono de estilo masculino cuyos looks son admirados e imitados a nivel internacional. En el año 2020 anunció su primera colección de gafas de sol y gafas graduadas con un amplio catálogo de monturas sofisticadas y elegantes que transmiten esa esencia tan cool del futbolista. La colección de Primavera Verano 2022 ya ha salido a la venta y, uno de los diseños que más ha llamado la atención, es un modelo especial y de edición limitada con aire vintage y que son perfectas para cualquier ocasión. El modelo DB 7000 Limited Edición se convierte en uno de esos accesorios imprescindibles que conseguirán elevar al instante cualquiera de tus estilismos más básicos. La montura cuadrada con su estampado print sobre carey, con cristal degradado en azul les da un aspecto retro irresistibles. Puedes encontrar el mismo modelo de pasta negra con cristal degradado en color amarillo o naranja. En cualquier caso, tienes muchos modelos para elegir, es una colección tan especial y estilosa que resulta difícil decidirse