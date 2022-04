El 1 de mayo es la Fiesta del Trabajo, día en el que se conmemora el movimiento obrero mundial.

Esta fecha siempre se recoge en el BOE como festivo nacional, sin embargo, este año cae en domingo y ha pasado a ser festivo sustituible.

Cuando esto ocurre, las Comunidades Autónomas pueden elegir si pasar el día festivo al lunes siguiente o cambiarlo, como es el caso de Baleares.

Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y la Región de Murcia son las únicas CCAA que han cambiado el festivo al lunes siguiente, día 2.

En Baleares, por ejemplo, se ha elegido otro día festivo para compensar la Fiesta del Trabajo, como es el lunes de Pascua, 18 de abril, o la segunda fiesta de Navidad, 26 de diciembre.

Calendario escolar 2021-2022

En cuanto a los centros educativos, la mayoría no ha pasado la festividad del 1 de mayo al lunes siguiente para convertirlo en día no lectivo. Hasta el fin de curso, los alumnos de Baleares no contarán con más días libres extra.