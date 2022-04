La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) no ha descartado este miércoles que la mascarilla vuelva a ser de uso obligatorio y ha pedido "prudencia" al conocerse el aumento de la incidencia después de la Semana Santa, según los datos presentados el martes por el Ministerio de Sanidad.

El aumento de la incidencia de 108 puntos en una semana entre los mayores de 60 años y la subida de la ocupación hospitalaria ha dado pie a que los epidemiólogos recuerden que, pese a la supresión del uso de cubrebocas en interiores y el cambio de protocolo en caso infectarse por covid-19, "la pandemia todavía no ha terminado".

En un comunicado, la SEE ha dicho que "no descarta que la mascarilla pueda volver a ser de uso obligatorio si la situación epidemiológica empeora", algo que "ya ha ocurrido en otros países".

Ante la nueva estrategia de vigilancia y control del virus, esta sociedad médica ha presentado una guía práctica para evitar contagios por coronavirus.

El documento acordado por los epidemiólogos asegura que el uso de cubrebocas en espacios cerrados y en lugares donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad sigue siendo "altamente recomendable" e insta a la población a vacunarse y recibir la tercera dosis de refuerzo.

Además, en caso de mostrar síntomas de infección respiratoria aguda (aún cuando no sea un caso confirmado de covid-19), la SEE recomienda teletrabajar y, si esto no es posible o la situación clínica empeora, solicitar la baja laboral, usar la mascarilla sistemáticamente, guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros y evitar el contacto con personas vulnerables.

Añaden que es conveniente mantener el uso del cubrebocas en reuniones familiares o con allegados de riesgo, especialmente si dichos encuentros tienen lugar en espacios cerrados.