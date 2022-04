Aquests dies passats, la premsa no s’ha cansat de repetir que a la senyora Marine Le Pen li agraden els moixos de manera desorbitada, alguns periòdics han dit, de manera poc innocent, que li agraden de manera descentrada. Vol dir excessiva. Asseguren els mitjans francesos que en posseeix mitja dotzena i que aquest excessiu amor pels moixos li ve d’un dia en què un dòberman del seu pare, el senyor Jean-Marie Le Pen, líder que fou de la més extrema dreta francesa, envestí una moixeta que ella tenia, Artemis es deia, i la devorà. La pobra moixa morí entre els queixals del dòberman patern. Diuen que això succeí l’any 2014, ara fa vuit anys, i que fou el motiu que l’impulsà a abandonar el domicili familiar i establir-se pel seu compte en un altre lloc, no sé si en un pis de lloguer o en alguna propietat de la seva gent,

Per aquells anys Madame Le Pen ja havia iniciat allò que en diuen el procés de desdiabolització de la seva imatge i la del seu partit, el Front Nacional, reconvertit en Reagrupament Nacional. Ens hem de fixar en aquesta paraula: «desdiabolització». En realitat consistia en fer veure a la gent –els futurs votants- que ja no era un dimoni per a la democràcia, cosa que havia fet pensar el seu pare, mentre presidí el partit. Ella ha après que, si algun dia vol arribar a instal·lar-se al palau de l’Elíseu i esser la presidenta de França no potser que la vegin com si fos la filla del diable. I per aconseguir treure’s l’estigma de damunt, que ja no la considerin perillosa ni que fos el diable en persona, és necessari construir una imatge més conciliadora i alhora més dolça. Per aquest motiu ha posat mà als moixos i els ha incorporat a la seva vida. Ara és una dona d’ultradreta –hi ha qui s’estima més dir-ne la dreta radical- que somriu a la vida –fixau-vos emperò, que ho fa amb les dents estretes- i s’envolta de moixos amb la finalitat que humanitzin la seva imatge. Així vol que la vegin: una dona somrient, propera a la gent, simpàtica, una dona que toca de peus a terra i que estima els moixos.

Convençuda que els moixos poden contribuir a fer-la presidenta, no s’està de fer-se fotografies amb els moixos i dispersar-les a través de les xarxes socials. Potser vol que la gent digui: Si estima els moixos, ben segur que aquesta dona estima França. No s’ha adonat que en la primera cosa que fa pensar un moix és que rapinya. L’eslògan pervers podria esser aquest: Si tu vols que et rapinyin –la butxaca, la salut pública, l’escola, el benestar social- vota la Madame, la «mare dels moixos», com es fa dir en les xarxes, alhora que apareix fotografiada amb un moix entre els braços i algú que es deleix perfer-se un selfie devora ella. Em costa de creure com aquesta dona pot arribar a creure que una guarda de moixos l’humanitzen i fan que sembli més dolça, més amable. Per què no s’ha envoltat d’una guarda de cabres, posem per cas, d’un esbart de periquitos, d’un ramat d’annerots i annerotes que podrien fer pensar que promet als francesos, a tots, sense restricció, un bon plat de «confit de canard a l’orange».

Dies passats, en una enquesta feta al mercat de les puces de la Porta de Clignancourt, resultà que el seixanta per cent dels francesos –dels que eren a les puces, naturalment- la considerà una dona propera a les preocupacions dels francesos. Qui ho havia de dir? Potser ha aconseguit no aparèixer a la vista de tothom com la filla del diable , cal pensar que va expulsar el seu pare del partit, després que aquest fes un comentari de simpatia cap al nazisme. La moixa contra el dòberman.

Però existeix el risc que aquesta dona sigui presidenta de França? Vull pensar que no, malgrat el resultat de l’enquesta duta a terme al mercat de les puces.

I, si ja que hi som, la posam a la venda? Una antiguitat digna del mercat més famós d’Europa on trobaràs qualsevol trasto vell, una andròmina sempre disposada a aconseguir una segona vida.