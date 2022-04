Casi el 50% de las mujeres con patología dual sufre depresión

Casi el 40% de los pacientes con algún tipo de adición ingresados en el Hospital del Mar por alguna enfermedad médico-quirúrgica padecen, como mínimo, un trastorno mental. Esto se conoce como la patología dual, un fenómeno que afecta con más fuerza a las mujeres. En concreto, Además, el 46% de las mujeres que ingresan con alguna adición tienen depresión. "Las mujeres ingresan menos por adiciones que los hombres, pero las que ingresan tienen más patología dual. Sufren más depresión. Nos interesa mucho porque hay que tratarlo todo a la vez", señala Marta Torrens, directora del Procés d’Addiccions del Servei de Psiquiatria del Hospital del Mar.

Un estudio publicado en la revista 'Journal of Clinical Medicine' y liderado por el Hospital del Mar y el Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar), realizado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020 en este centro , hizo el seguimiento de unos 70 pacientes con adiciones ingresados por otros motivos. De estos, un 37% padecían algún tipo de trastorno mental asociado. La prevalencia era más alta entre las mujeres, de un 54%, mientras que en los hombres era del 33%.

"Efecto telescopio"

Según los investigadores, el estudio confirma que las mujeres con adiciones sufren el "efecto telescopio", es decir, que con menos tiempo de consumo tienen más problemas o los tienen antes que los hombres con la misma adición. A la vez, tienen muy mala calidad de vida, peor que los varones. En la patología dual, como explica la doctora Torrens, "siempre hay un sesgo de género", pues la sufren más mujeres que hombres. El estudio del Mar, dice, lo confirma.

Los casos evaluados indican que la edad de inicio de las mujeres en el consumo era más tardía que la de los hombres (23 años frente a los 18), pero la aparición de la patología psiquiátrica se producía en edades similares.

El alcohol, lo más consumido

La sustancia de consumo más habitual entre los pacientes, tanto hombres como mujeres, con adiciones era el alcohol, presente en el 47% de los casos, seguido de los opioides, en el 38%. Además, el 46% de las mujeres que ingresaban por patología dual padecían depresión, el trastorno más habitual. En el caso de los hombres, esta patología estaba presente en el 31% de los casos.

En cuanto a los trastornos más comunes, los ataques de pánico y la ansiedad, afectaban al 46% y 38,5% de las mujeres respectivamente, mientras que solo al 13% y al 11% de los hombres.

Especialistas

Los pacientes con patología dual sufren mayores ingresos hospitalarios y problemas sociales, como dificultades para encontrar trabajo, realizan más tentativas de suicidio y tienen un peor pronóstico. Por este motivo, los autores del estudio defienden la necesidad de establecer circuitos que permitan a los especialistas en otras patologías consultar a los expertos en adiciones de sus centros ante la sospecha de que los pacientes pueden sufrir una adicción.

Estos resultados, en última instancia, reafirman la importancia de explorar de forma rutinaria la posibilidad de que los pacientes ingresados sufran una adicción, así como la posible presencia de otras patologías mentales asociadas, dado que pueden tener un impacto importante no solo desde el punto de vista de la patología médica que les ha llevado a ingresar, sino también en su calidad de vida. "Cada vez damos más importancia a esto porque si no tratamos todo junto, la adición y la enfermedad mental, la recuperación no funcionará", señala la doctora Torrens.