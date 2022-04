‘Frit de me’, el plato estrella de Pascua

En el Restaurant Can Nofre lo prepara Llorenç Ramis Munar, hijo de la actual propietaria, Catalina. Heredó la receta de su abuelo Nofre, fundador y cocinero de esta casa de comidas que data de 1962. «Para mí, el secreto está en que los ingredientes sean locales, frescos y de temporada». Para su receta usa ‘faves tendres’ y da otro consejo: «Recomiendo no usar freidoras, sino prepararlo todo en paella».

Andreu Pont y Esperança Sans, del Cafè sa Plaça de Galilea, explican que es importante prepararlo en tandas y en poca cantidad. «Además, hay que ir con cuidado que no haya un exceso de aceite al servirlo». Pont remarca que todo tiene que estar cortado a trozos muy pequeños. Su receta incluye alcachofas, habitas tiernas y coliflor; además de pimiento rojo, también añaden el verde, y, por supuesto, hinojo fresco.

Otro de los frits populares en la isla es el que se elabora en S’Olivera de Binissalem. Miquel Salom, su propietario, remarca que un aspecto importante es la temperatura del aceite: «Tiene que sofreir, no cocer». También alerta sobre el punto de cocción de los alimentos: «No tienen que perder su textura, especialmente el ‘lleu’ (pulmones). También remarca que tienen que tener su punto picante y de sal, y que nunca deben faltar el ajo y el laurel.

La experta cocinera Margalida Alemany explica que hay varios tipos de frit tradicionales en Mallorca. «Además del de cordero, tenemos el de ‘matances’ y el de ‘porc’. En muchos sitios se preparan igual pero en Andratx el de cerdo lo cocinamos con poca panceta y le añadimos cebolla, además de piel de limón y naranja para eliminar la grasa». Alemany también explica otro ‘frit’, el de porcelleta, cocinado con patata, cebolla tierna, pimiento rojo y el hígado, el corazón, el ‘lleu’ y las ‘vèrtoles’ del animal. La cocinera también comenta que el frit mariner es un invento relativamente nuevo, del que se desconoce su autoría, pero que como el de Pascua, tiene el hinojo como ingrediente fundamental: «A algún cocinero o cocinera se le ocurrió sustituir la carne por gambas, sepia y mejillones». El experto gastrónomo Antoni Tugores coincide con Alemany y concreta que seguramente se empezó a preparar a finales de los 80 y principios de los 90. Otro de los frits tradicionales es el llamado ‘de la terra’ o ‘de l’ermità’, preparado con las verduras de temporada, sin carne.

Recepta ‘frit de me’ de Can Nofre





Ingredients:

· Freixura de me i sang

· 3 grells

· 1 colflori

· 1 ceba

· 4 pebres vermells

· Alls, llorer, pebres de cirereta

· 5 patates

· Faves tendres

· Pèsols

· Fonoll

· Oli d’oliva

· Dues paelles





Preparació:

· En primer lloc, tallau els ingredients (freixura, grells, colflori, pebres) en bocins ben petits i els deixau preparats per a després.

· A continuació, posau oli d’oliva a les dues paelles; en una hi començau a fregir la patata i a l’altra hi posau una ceba tallada a juliana.

· Mentrestant, bulliu la fava tendra i els pèsols. En tenir-los llests, els posau dins una greixonera i els mesclau.

· Mentre sofregim la ceba, hi afegiu la colflori i la sofregiu cinc minuts i, després, hi afegiu els grells. Salpebram al gust. En estar sofregit, ho posau dins la greixonera. També retirau la patata i la posau dins la greixonera.

· A la paella que heu fregit la patata, hi fregiu el pebre. En estar llest, el posau dins la greixonera.

· A l’altra paella on heu fregit la ceba, el grell i la colflori, hi posau uns grans d’all, quatre fulles de llorer i dos pebres de cirereta. Quan l’oli comença a sofregir els alls, hi tiram la freixura de me a foc lent. En estar llest, ho afegim a la greixonera. (Un consell: tirau un poc d’oli d’on heu fregit la freixura dins la greixonera.) Per acabar, posau la greixonera al foc amb tots els ingredients i afegiu-hi la sang. Ho deixau coure cinc minuts i posau el fonoll dins la greixonera, rectificau de sal i pebre bo i ja estarà llest.