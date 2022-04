Parece que mucho tiempo después del confinamiento seguimos sin querer renunciar a la comodidad a las que nos fue tan fácil acostumbrarnos. La mayoría de las colecciones nos muestran pantalones muy anchos, y el pantalón cargo tiene un patrón que les convierte en los reyes del confort.

Queremos prendas versátiles, para el día a día, que podamos combinar con tacones, zapatillas o sandalias por lo que este modelo de pantalón se ha ido haciendo un hueco en las colecciones del año pasado y sigue siendo un imprescindible en las colecciones de Primavera-Verano 2022. Su funcionalidad está fuera de toda duda, con sus bolsillos y cremalleras característicos que los convierten en los pantalones más prácticos y uno de los más demandados.

El preferido sigue siendo el verde militar o el color arena que puede combinarse con su misma armonía cromática o con colores contrastados como el rojo, el coral, el amarillo o el naranja, sin embargo, los encontrarás también en colores divertidos como el rosa chicle o el amarillo mostaza.

Además de ser un modelo que gusta por igual a hombres y a mujeres es perfecto para todas las edades, ya que su versatilidad y naturalidad les permite adaptarse a cualquier estilo, gusto y edad. Puedes lucirlos con camisetas o sudaderas, camisas, chaquetas básicas o blazers. Cuanto más básica sea la prenda superior, mucho mejor, para resaltar y dar el protagonismo absoluto a tu cargo preferido. Ten en cuenta que los encontrarás con patrones y versiones diferentes, así que puedes probar varios y elegir el que mejor se adapta a ti.

Las botas de fútbol más brillantes

Adidas lanza las Predator Edge Crystal, un modelo de zapatillas que ha sorprendido por su brillo gracias a los miles de cristales brillantes de Swarosvski que reflejan la luz. Aunque pueda sorprender su diseño, poco habitual para una botas de futbol, no se trata de unas zapatillas de paseo, sino que realmente puedes jugar con ellas al fútbol . El jugador del Borussia Dormund, Jude Bellingham, ya lució en el campo de fútbol estas vistosas zapatillas. Así que si eres aficionado al fútbol y te apasiona el brilli brilli, has encontrado las zapatillas perfectas para lucir en el campo. Porque sus incrustaciones de cristales no le restan funcionalidad ya que su diseño del antepié está perfectamente desarrollado para controlar el balón y potenciar los disparos al redistribuir el peso hacia la parte delantera de la bota y una suela que brinda un agarre excelente en césped natural. El brilli brilli ha llegado también a los campos de fútbol. Si es que es irresistible.

Las uñas cortas y cuadradas

En materia de manicura parece que las uñas largas (o excesivamente largas) y puntiagudas tienen los días contados. Las uñas cuadradas, bien limadas, cortas y en tonos muy naturales son las preferidas por las influencers de moda. En esta ocasión las hermanas Kendall y Kylie Jenner nos presentan su colaboración para Kylie Cosmetics con una preciosa colección en tonos naturales y muy elegantes. Desde el rosa nude, rosa bebe, blanco suave, beis o manicura francesa.

Una tendencia que en realidad, nunca ha dejado de llevarse, pero que contrasta enormemente con esas uñas larguísimas (y seguramente muy incómodas) que hemos estado viendo y que, seamos sinceras, son casi imposibles de mantener. Así que si te gusta la sencillez, la comodidad y el minimalismo, apúntate a esta tendencia.

