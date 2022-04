El periplo de un joven de Alicante para huir de la guerra: 40 días escondido para no ser reclutado por tener 18 años

En su memoria aún sigue el ruido de los misiles surcando el cielo y cómo sonaban las sirenas que anunciaban que algo iba a ocurrir. Ahora, desde casa, es un recuerdo, aunque una historia que no olvidará en su vida. Porque Oleg Skryl, un joven de 18 años residente en l'Alfàs del Pi desde hace más de una década, logró escapar de la guerra que azota su país de origen Ucrania, aunque su viaje para conseguir volver tras lo que solo eran unas vacaciones ha sido muy duro y le ha mantenido más de 40 días escondido para no ser reclutado.

La historia vivida en las últimas semanas de este joven ucraniano se escribe a la vez desde el país donde nació y desde el que vive desde 2011. Oleg partió hacia Ucrania el 14 de febrero en un viaje con su padre "a dar una sorpresa a mi novia para celebrar su cumpleaños", una joven que vive allí. El vuelo de vuelta estaba previsto para el día 25, pero solo un día antes la guerra estalló y "ya no pudimos salir". Porque Oleg tiene 18 años y en un mes cumplirá 19, una edad en la que los jóvenes están siendo reclutados en Ucrania para luchar en el conflicto. El joven reside desde hace más de una década en l'Alfàs del Pi con su familia, tiene la residencia española, está empadronado y estudia en un instituto de la Vila Joiosa: "He vivido más tiempo en España que en Ucrania".

"He vivido más tiempo en España que en Ucrania"

Así que comenzó un periplo para poder salir del país y volver al que es su hogar junto con su padre; pero también con su novia y su hermano pequeño, quienes decidieron salir del país con ellos y dejar a sus padres. "Comenzamos a preguntarnos qué podíamos a hacer, todo en medio del pánico y con misiles pasando muy cerca", explica a este diario. Se encontraba en ese momento en su ciudad natal, Kremenchuk, cerca de Kharkiv, en una zona cercana a la frontera con Rusia. "Lo primero que nos dijeron es que llenáramos los depósitos de gasolina de los coches", y para ello estuvieron 12 horas en una gasolinera.

A partir de ese momento "estuvimos escondidos" y, junto a su padre, "bajábamos al refugio de casa cada vez que sonaban las sirenas que suenan en las ciudades cada vez que algo va a sobrevolar en ellas". Así, Oleg tenía miedo, por la guerra y porque con su edad "en cualquier momento podían pararme y reclutarme", todo aunque tenga residencia española y viva en l'Alfàs del Pi porque su pasaporte es ucraniano: "Mi padre es diabético, a él no podía pasarle nada, pero a mi podían llevarme a la guerra aunque no viva allí".

Mientras él vivía esta situación en Ucrania, en el municipio alfasino su madre y un amigo de la familia no se quedaron quietos: "Teníamos que encontrar una solución", explicó a este diario Justo López que conoce a Oleg desde muy pequeño. Así que comenzaron a estudiar la forma para que Oleg pudiera salir de Ucrania y no correr ningún peligro. Primero se dirigieron a los Cuerpos de Seguridad del Estado, al área de Extranjería, donde "nos informaron que sin la nacionalidad española no se le podía hacer el pasaporte". Así que descartada esa opción, acudieron al Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi donde hablaron con la Concejalía de Residentes Extranjeros y, desde Pangea, se pusieron en contacto con la Embajada.

Las horas y días pasaban y la madre de Oleg y sus amigos en la localidad alfasina no quisieron esperar tanto. Así que "buscamos otra opción". El joven desde el país Ucraniano dio "poderes" a López para que realizara ciertos trámites como un certificado de empadronamiento y otro como que estaba estudiando en un instituto vilero. Es decir, documentos que acreditaran que su vida estaba en España y no en Ucrania. El amigo de la familia explica que buscó una traductora para los documentos "quien no quiso sus honorarios cuando conoció la historia" y un notario para "que realice testimonio" que también les ayudó de forma gratuita. López destacó la solidaridad que ha encontrado en el camino.

Pero, ¿qué podía hacer con todos esos documentos? Pues para realizar también en el Colegio de Notarios de Alicante una 'Apostilla a la Haya', un certificado para que los documentos de carácter legal emitidos en un país sean reconocidos de manera automática en otro Estado. Es decir, un "salvoconducto" que permitiera a Oleg abandonar el país junto a su padre, su novia y el hermano pequeño de su novia.

"Veíamos tanques y coches aplastados, casas destruidas y gente muerta en las cunetas, daba mucho miedo"

Mientras en España, sus allegados realizaban toda esta burocracia, en Ucrania el joven y sus acompañantes vivían una auténtica pesadilla. Primero cruzaron el país con un coche hasta Eslovaquia. Salieron el día 28 por la mañana de Kharkiv hasta la ciudad de L´viv, recorriendo más de 1.000 kilómetros en un coche prestado por carreteras secundarias. En el camino "veíamos tanques y coches aplastados, casas destruidas y gente muerta en las cunetas, daba mucho miedo". Porque según el joven "en cualquier momento te pueden disparar" y acabar con la vida de una persona. Así que al miedo a la situación de guerra se unía también que le reclutaran en cualquier instante.

Al llegar a Eslovaquia "nos pidieron los documentos y no nos dejaron salir del país". Así que, siempre comunicándose con España, decidieron ir a la frontera de Polonia donde llegaron el día 29 por la noche. Allí Oleg y los demás consiguieron pasar pero los problemas no habían terminado porque su padre no pudo en un primer momento. "Mi padre es diabético pero no le creían. Me dejaban salir a mi pero a mi padre no a pesar de enseñar todos sus papeles y los medicamentos", explicó el joven alfasino. Todo porque habían detectado a más personas haciéndose pasar por enfermos para poder abandonar Ucrania. Pero finalmente lo consiguieron y un mensaje llegó a España: "Hemos pasado"; aunque el viaje no había acabado.

En Polonia les ofrecieron alojamiento y comida también gestionado desde la familia en l'Alfàs del Pi a través de la organización Remar: "Llegamos después de dos días conduciendo mi padre y yo y sin parar para nada". El siguiente paso fue llegar a Austria donde cogieron un avión a València. El viernes pasado aterrizaban en la Comunidad Valenciana y llegaban poco después a l'Alfàs donde su madre y amigos les esperaban y su larga historia de más de 40 días llegaba a su fin.

"Mi madre también lo ha pasado muy mal desde l'Alfàs del Pi", indicó el joven. Ahora ha vuelto al instituto y está intentando que su novia y el hermano de ella puedan aprender español. Pero siguen en comunicación con Ucrania donde Oleg aún tiene a su abuela y su tía o donde los dos jóvenes tienen a sus padres que por ahora no quieren abandonar el país.

"Se te revuelve el estómago con todo, no hay más palabras"

Si se le pregunta a Oleg qué se siente en medio de una guerra apenas sabe describirlo con palabras: "Lo peor es cuando pasa un misil, el sonido da mucho miedo y el pánico te invade porque no sabes qué va a pasar, también la primera vez que suena una sirena. Se te revuelve el estómago con todo, no hay más palabras". Ahora el joven, su padre, su novia y su hermano están a miles de kilómetros y, junto a su familia y los que ayudaron desde su hogar, esperan que su historia sirva como "salida" a muchos otros que han quedado atrapados en el país tras un viaje al empezar la guerra.