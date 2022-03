"Nos quieren destruir, van a acabar con el sector. La gente no puede cultivar la tierra porque no puede plantar nada. Te sale más caro plantar que luego lo que ganas al recoger. Las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común) se te van solo en gasoil. La gente no aguanta más, la gente deja el campo y se va. Y si no se siembra, será una catástrofe".

Cuando habla Jesús Manuel Martín Crespo del campo hay que escucharle con mucha atención. Lleva toda la vida, desde que era niño, pastoreando las cabras por la Sierra de Gata. Es una voz autorizada y conocida. Sus vídeos sobre la vida rural acumulan millones de visitas en Youtube y las redes sociales.

El pasado domingo estuvo en la multitudinaria manifestación del mundo rural en Madrid para defender el presente y futuro de la actividad agraria. "[Los políticos] tienen que reaccionar lo antes posible, que se busquen asesores del campo, gente de campo", advierte vía telefónica Martín Crespo mientras pastorea bajo la lluvia a sus cabras de raza vetera.

Para el cabrero 'youtuber' el Gobierno debería "proteger su alimentación" y fomentar los cultivos y la ganadería, algo que lleva denunciando en sus vídeos desde hace tiempo.

"Mira", explica, "ahora mismo no entra pienso a los cebaderos, por la guerra y porque no hay. Los corderos los están vendiendo regalados, porque cuesta mantenerlos un dineral. Ya lleva subiendo el pienso hace tiempo, y como no se siembra aquí, ya no hay".

Sobre la importación de cereales desde Argentina, sobre todo para suplir la falta de llegada de maíz y trigo desde Ucrania, asegura que llegará tarde. "¿Cuánto tiempo va a tardar y, además, cuánto cuesta? Hasta el 20 de abril no llega. ¿Y qué hacemos hasta entonces?", se pregunta Martín Crespo, que añade que ya queda muy poco cereal para alimentar a los animales.

"Yo no tengo estudios, pero si no guardo no tengo. Los de campo prevemos en primavera para tener en invierno", asegura, insistiendo en que hay que facilitar los cultivos nacionales. "Un bar lo cierran, y vale, pero si se dejan fincas sin cultivar, ¿de dónde va a salir el alimento? La gente quiere que haya alimentos".

Por eso, pide al Gobierno, entre otras cosas, que "elimine" las numerosas trabas burocráticas. "Es que no puedes pedir un permiso para cambiar un cultivo y que te tarde dos años o tres", explica el ganadero, que solicitó en 2020 una autorización para que una finca de una hectárea de monte pudiera ser usada para plantar "árboles frutales, cerezos" y todavía no ha obtenido respuesta.

Por otro lado, pide que se cumpla la Ley de la Cadena alimentaria, que establece que no se puede vender por debajo de coste de producción, algo que asegura que "no se está haciendo" en la mayoría de sectores.

"No es normal que suba el precio del aceite como está subiendo porque se acaba de terminar la campaña de la aceituna y lo han comprado a precio tirado, a 20 céntimos el kilo; están ganando dinero a muerte, eso no puede ser, tendría que controlarlo el Gobierno. Lo veo inhumano. Que hagan leyes que de verdad se cumplan", sostiene el ganadero, que tiene 350 cabras verata, en peligro de extinción, en su finca de Torre de Don Miguel (Cáceres).

"Si no suben los precios, que den subvenciones al gasoil y a otro montón de cosas", asegura el cabrero, que afirma que en la ganadería pasa lo mismo. "Criar a un ternero te cuesta mucho, lo menos 500 euros te gastas solo en pienso, y lo estás vendiendo por poco más", denuncia. Y añade, que conoce casos donde se está obligando a matar vacas por tener la tuberculosis y el matadero solo paga por ellas 50 euros cuando "acaban en el lineal a precio de carne buena".

"Hacen falta más granjas de pollos y de cerdos y más proteger el campo, porque, claro, los de pueblo tenemos para comer, sembramos y comemos, con la poca ayuda que nos puedan dar, pero el problema lo van a tener en las ciudades, van a llegar a los lineales y va a ver que no pueden pagar esos precios", asegura Jesús Manuel, que no entiende cómo gente que "se supone tiene tantos estudios no sepa nada del campo".

"Están destruyendo el sector primario", sostiene el cabrero, que asegura que durante la pandemia todo el mundo se dio cuenta de lo importante que era tener "un país con alimentos y ahora tenemos las estanterías vacías".

"Lo que tienen que hacer ya es reaccionar rápido", concluye Jesús Manuel, que se ha unido junto a otros cinco 'influencers' del campo en la Plataforma Resistencia rural “para defender a las miles de familias que día a día se dejan la piel en los pueblos de España”.