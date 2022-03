Un canario publica el primer diccionario de videojuegos

Titulado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el joven Iván Ramírez Sánchez (Las Palmas de Gran Canaria, 1994) ha publicado el Diccionario de términos de Videojuegos (Verbum, 2021), la primera obra en formato físico, realizada por un especialista en lexicografía, que ha recogido de forma rigurosa el léxico del mundo gamer. "La idea surge porque soy jugador de videojuegos, y se había dado el caso de tener la necesidad de buscar lo que significa un determinado término. Si bien es verdad que hay muchos glosarios en línea, no son exhaustivos, no contienen muchas palabras, o bien, no están definidas metodológicamente con rigor", indicó el autor, destacando que el proyecto se gestó "para cubrir mi propia necesidad", y poco a poco fue naciendo la idea de hacer un diccionario de referencia de videojuegos.

Comenzó en 2019, a punto de terminar su carrera en la ULPGC, y contando con las bases metodológicas de la lexicografía que aprendió del profesor Juan Manuel Pérez Vigaray, fallecido recientemente. "Fue el maestro que me enseñó prácticamente todo lo que sé de lexicografía", y con esa formación emprendió este proyecto, cuyo resultado es una obra que recopila en torno a 960 términos y expresiones con más de 1.900 sentidos. "Cualquier diccionario no puede partir del conocimiento del que lo hace. Básicamente, la función del lexicógrafo es recopilar lo que otros consideran que es una palabra. Al final es un trabajo comunitario donde el lexicógrafo actúa de notario, recoge todos esos usos y los reúne en un mismo sitio". Lengua inglesa El diccionario, «como todos los glosarios que tienen que ver con términos de informática, tecnología, internet o redes sociales», está muy vinculados al uso del inglés, de hecho, Iván Ramírez lo califica como un «diccionario bilingüe» por la gran cantidad de términos que tienen una raíz léxica inglesa y con una base española, como son los verbos terminados en «ear». «Los términos pushear, floodear..., tienen una base inglesa pero lo hemos adaptado al español, es una especie de híbridos léxicos que aportan ese sufijo en ear. Pero también en estas expresiones que proceden directamente del inglés, hemos de tener en cuenta que muchos videojuegos cuentan con chat de comunicación interno, en el que el jugador, por falta de tiempo o de ganas, o por necesidades comunicativas, tiende a emplear abreviaturas». El autor de Diccionario de términos de Videojuegos pone como ejemplo el caso de «gg» que significa good game, y es un término que recoge literalmente en el diccionario, en sus diferentes significados. «La abreviatura gg la utilizan los jugadores con distintos sentidos, de forma que, una vez que consigno el origen, lo acompaño con una pronunciación, y lo recojo con las tres acepciones consignadas por la comunidad de jugadores». Como ejemplo, señala dos significados del mismo término, uno positivo -gg se emplea para reconocer que el adversario ha jugado bien-; y otro negativo, dado que también se usa de forma irónica o despectiva para recalcar la victoria ante el rival demostrando la superioridad propia. El profesor Pérez Vigaray, tristemente fallecido, le enseñó "casi todo lo que se de lexicografía" Para Iván Ramírez otra de las palabras curiosas que recoge en el glosario es un término que ha saltado del ámbito de la comunicación en foros y redes sociales al ámbito del videojuego. Se trata del término flamear, que viene del inglés flame que significa fuego, al que se le ha añadido el sufijo español "ear" de los verbos de primera conjugación. "Se trata de un verbo que se emplea en el ámbito de la comunicación y que significa molestar, increpar o insultar sin provocación a otras personas o jugadores. Viene a significar prender fuego a una conversación, es un término muy interesante porque es una metáfora muy significativa, que se traduce en que entro en una conversación ajena y lo que hago es rociarla de gasolina y prenderle fuego únicamente con el ánimo de molestar". La obra recoge términos como flamear, que significa "prender fuego a una conversación" Para el autor, el objetivo de esta obra es, además de satisfacer las necesidades comunicativas de los jugadores, que también sirva para las personas ajenas a este ámbito. "El léxico de los videojuegos es una jerga, un argot, y es complicado de entender para las personas que son ajenas a este mundo. Yo he aprendido muchísimo haciendo el diccionario, hay muchos términos de los que no tenía ni idea, como términos técnicos".