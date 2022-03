"Estaba cogiendo algarrobas y recuerdo que aquel día no las cogí para ir a es Jondal a grabar el anuncio", cuenta Pep Ribas 'Hereva', protagonista de la última campaña del beach club Tropicana, en la playa de es Jondal. El conocido periodista, actor y agricultor de la isla aparece en las vallas del establecimiento recostado en una hamaca mientras cuatro jóvenes (dos chicos y dos chicas) le sirven una cerveza y una tapa.

Cuando le llamaron, a finales del verano pasado para proponerle ser el protagonista de los anuncios para esta temporada, Ribas se quedó un poco sorprendido: "Me llamaron de la agencia de publicidad porque les había pasado mi teléfono Héctor Escandell, el director de cine", recuerda. Le explicaron que la idea, este año, era inspirarse en 'Los vigilantes de la playa'. Él, integrante del grupo de teatro Es Cubells, debía interpretar a un bañista al que, a punto de ahogarse, rescatan los salvavidas. No sólo le reaniman, sino que, además, le ofrecen comida, bebida, tumbonas y hasta un masaje.

Para la campaña, en la que aparece en bañador, no pasó nada de frío, ya que se rodó el pasado mes de septiembre. "No sé exactamente la fecha, pero era tiempo de algarrobas", comenta el ibicenco, que, de momento, únicamente ha visto los vídeos. No las vallas. De hecho, asegura que ayer, al saber que ya estaba puesta, prefirió esquivar la carretera de Sant Josep para evitar verse.

El de este establecimiento es su primer anuncio. Nunca se imaginó hacer algo así, reconoce Ribas, cuyo caché supera lo que hubiera ganado por la venta de las algarrobas que debía recoger aquel día. Ribas asegura que en las imágenes sale tal como es, es decir, que no hay retoque: "Salgo natural. Si con esto contribuyo a ampliar los cánones de belleza, para mí ya vale la pena. Porque ya va siendo hora de ver otros cuerpos en la publicidad".