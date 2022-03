Las gafas progresivas y las lentes de contacto multifocales son la solución perfecta para quienes padecen presbicia o vista cansada, ya que proporcionan una visión nítida a larga, media y corta distancia. La presbicia es la dificultad para enfocar bien de cerca debido a un envejecimiento del cristalino y de los músculos ciliares y está causado por el paso del tiempo. A partir de los 45 años es común tener estos problemas. ¿Es tu caso? Descúbrelo haciendo este test de salud visual.

TEST SALUD VISUAL FEDEROPTICOS ¿Sueles alargar los brazos para leer el móvil o un texto con mayor claridad?

¿Padeces visión borrosa a una distancia de lectura normal?

¿Sufres dolores de cabeza después de realizar trabajos minuciosos o fijar la vista de cerca?

¿Experimentas fatiga ocular después de conducir o leer durante un largo período de tiempo?

Tapa tu ojo derecho y mira el punto central de la rejilla ¿Ves la cuadrícula deformada?

Ahora tapa tu ojo izquierdo y mira el punto central de la rejilla ¿Ves la cuadrícula deformada?

¿Qué número ves dentro del círculo?

¿Qué número ves dentro del círculo?

Gafas progresivas, la mejor solución para la presbicia

En una misma lente, las gafas progresivas integran las diferentes graduaciones para las distintas anomalías visuales: la parte superior de la lente está graduada para ver bien de lejos, la parte central para distancias intermedias y la parte inferior para ver de cerca. Sin embargo, es inevitable que este tipo de gafas incluyan unas leves aberraciones en los laterales del campo de visión que provocan una visión ligeramente borrosa, y al usar este tipo de lentes por primera vez es necesario un breve período de adaptación.

El tiempo de adaptación suele ser algo mayor si el usuario además tiene algo de miopía o hipermetropía. Pero esto no impide que termine acomodándose perfectamente a sus lentes progresivas. Para completar en menos tiempo este proceso de adaptación, Federópticos te ofrece una serie de consejos.

Consejos para una mejor adaptación a las gafas progresivas

1. Haz movimientos suaves y dirige la vista hacia objetos cercanos y lejanos

Los primeros días realiza suaves movimientos con la cabeza. Cambia el enfoque de la mirada pasando de elementos en distancias cortas a objetos lejanos. En tu trabajo, por ejemplo, alterna la visión al escritorio y a la ventana. En casa, cambia entre la lectura cercana de un libro o del móvil a un punto más lejano como la televisión.

2. Ten cuidado al subir y bajar escaleras

Cuando subas y bajes escaleras, mueve la cabeza hacia abajo para mirar los escalones. Si quieres enfocar los pies tienes que mirarlos a través de la parte superior de la lente, que es la correspondiente a esa distancia. Si miras por la parte inferior de la lente, que corresponde a cerca, puedes ver borroso y desorientarte sufriendo pérdidas de equilibrio.

3. Practica sencillos ejercicios de adaptación.

Al usar progresivos acompaña tu visión con el movimiento de tu cabeza. Es más difícil mirar de reojo ya que estarías utilizando el área periférica de las lentes. Levántate y siéntate de forma controlada mirando a un punto fijo. También puedes centrarte en leer una palabra y, al mismo tiempo, hacer movimientos laterales con la cabeza. De esta manera estarás ayudando a tu cerebro a interpretar los nuevos campos de visión.

4. No utilizar las gafas progresivas tumbado

Si estás tumbado, ya sea en el sofá o en la cama para leer o ver la televisión, las progresivas no son las gafas ideales, ya que es difícil focalizar la imagen estando tumbado. Es recomendable incorporarse para poder ver por el enfoque adecuado.

5. Adapta tu entorno de trabajo

Si trabajas delante de un ordenador, adapta la pantalla para que esté a la altura de tu enfoque medio y te permita disponer del campo visual más completo sin forzar la postura de cabeza y hombros.

6. Combina tus gafas progresivas con lentes de contacto multifocales

Tu vista descansará de las gafas cada cierto tiempo y disfrutarás de un campo de visión más amplio en todas las situaciones.

7. Elige unos progresivos personalizados en tu centro Federópticos

Pon tu salud visual en las mejores manos y déjate asesorar por los profesionales de Federópticos, grupo de salud visual experto en lentes progresivas. Ellos te recomendarán el tipo de lentes más adecuado a tus necesidades de visión y te aconsejarán sobre lo que debes hacer para una completa adaptación. Hay muchas formas y tamaños de lentes y es importante elegir las más adecuadas. Además de las razones estéticas, con las gafas progresivas hay que prestar mucha atención a la forma y el tamaño de la montura porque influyen en la amplitud de los campos visuales.

En tu centro Federópticos te realizarán un estudio optométrico completo con la evaluación de múltiples parámetros. Así obtendrás una pareja de lentes progresivas a medida, totalmente adaptadas a tu caso en función de tus necesidades de visión, escenarios de uso y estilo de vida.

Además, ahora, comprando unas gafas progresivas podrás conseguir de regalo el filtro de luz azul, valorado en 50 €.

8. Sé paciente

No podemos darte mejor consejo. El tiempo de adaptación a las gafas progresivas puede ser de solo unas horas o de varios días. Utiliza las nuevas lentes desde por la mañana hasta la noche e intenta no quitártelas. No sigas utilizando regularmente las gafas anteriores porque entonces no te acostumbrarás a la nueva graduación. Tu cerebro necesita habituarse a procesar la nueva información visual que recibe, pero finalmente, se adaptará con total normalidad a tus nuevas lentes progresivas.