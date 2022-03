Los ayuntamientos de Ibiza incumplen la ley de residuos al no distinguir en la tasa lo que reciclan los ciudadanos

Los ayuntamientos de Ibiza incumplen la ley de residuos de Baleares, aprobada en febrero de 2019, que, por un lado, daba un plazo de dos años para la puesta en marcha de la recogida de la materia orgánica (el nuevo contenedor marrón) y, por otro, para modificar las ordenanzas municipales de residuos al objeto de separar el coste de la gestión de cada tipo de desechos que generan los ciudadanos. Santa Eulària y Sant Joan aún no recogen la materia orgánica y ningún ayuntamiento distingue el coste en función de los residuos que se depositan en uno u otro contenedor.

El director general de Residuos del Govern, Sebastià Sansó, recuerda que los ayuntamientos tenían un plazo de dos años desde la aprobación de la ley (ya han pasado tres) para "reflejar en sus ordenanzas el pago por generación" al objeto de aplicar "el principio del que contamina paga" y con la finalidad también de cumplir los objetivos de reciclaje que marca la normativa europea. "Si no lo han hecho, incumplen la ley", advierte Sansó, que señala que es "responsabilidad de los ayuntamientos" establecer los mecanismos para identificar a los ciudadanos que sí reciclan y ajustar el coste de su recibo.

Sansó afirma que "hay sistemas" para aplicarlo, como la puesta en marcha de contenedores con tarjetas identificativas que calculan el peso de la bolsa que se deposita o la recogida puerta a puerta, aunque esta vía es complicada en una isla como Ibiza, en la que la población vive muy dispersa.

La ley de residuos preveía que a partir de julio del año pasado se iba a cobrar un canon de residuos para gravar las malas prácticas. La conselleria balear de Medio Ambiente incumple también la ley de residuos porque aún no ha activado este tributo, que será finalista y se invertirá íntegramente en la isla que se recaude en la mejora de la gestión del servicio. Sansó afirma que está "a punto de aprobarse" el decreto que regulará el canon.

Previsión de 650.000 euros de canon

Con los datos de recogida de residuos de 2019, y considerando que aún no se aplicaba la recogida de materia orgánica en ningún municipio, el Govern balear estimaba que la recaudación en Ibiza en el primer año de aplicación del nuevo canon ascendería a un total de 650.000 euros. Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos que no recojan la materia orgánica ni distingan en sus ordenanzas el coste de la gestión de cada tipo de residuos pagarán más. "Se aumenta el nivel de fiscalidad para que no todo el mundo pague la fiesta y para que los que lo hacen mal, paguen mucho más. La idea es cambiar los hábitos y hacer justicia", justifica Sansó.

El Ayuntamiento de Ibiza está trabajando en la modificación de su ordenanza de residuos, pero, según una portavoz, la idea de aplicar el principio del pago por generación repercutirá en "los grandes productores".

En el caso de Sant Josep, un portavoz informa de que se cuenta con un primer borrador para introducir "la progresividad que busca la ley balear" y se está trabajando aún en este documento. Se baraja la posibilidad de vincular la tasa con la superficie de la casa, con un coste más elevado para «villas o edificaciones más grandes». En cuanto al pago por generación, "se están estudiando diversas opciones dadas las complicaciones que plantea la recogida domiciliaria". "Se considera que es más factible hacerlo con los grandes productores", agrega.

El Ayuntamiento de Sant Antoni explica que ya se aplica un descuento del 53,7% en la tarifa a los ciudadanos que utilicen al menos cuatro veces los puntos limpios. Aparte, "se está trabajando" en la actualización de la ordenanza fiscal para mejorar las bonificaciones tras la puesta en marcha hace un año de la recogida de la materia orgánica y la planta de triaje, pero no hace ninguna mención al pago por generación al que obliga la ley.

El nuevo canon de residuos se pagará en función de lo que se entierre en Ca na Putxa

El nuevo canon de residuos se aplicará sobre la cantidad de residuos que se entierran en el vertedero de Ca na Putxa. El director general de Residuos, Sebastià Sansó, asegura que se calculará a partir de la eficiencia de la planta de triaje (el porcentaje de residuos que se recupera). A la cantidad de residuos del contenedor gris que cada ayuntamiento, a través de las empresas concesionarias, envía a Ca na Putxa, se le aplicará el porcentaje corrector en función de la eficiencia de la planta. Es decir, si se envía una tonelada y la eficiencia es del 50%, el canon se aplicaría sobre media tonelada.