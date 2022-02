Cuando le pides a cualquiera de los jueces o responsables de 'Masterchef' que pongan un ejemplo del concursante perfecto que ha pasado por el 'talent show' gastronómico de TVE-1, todos coinciden en el mismo nombre: Carlos Maldonado. Normal, ya que la carrera del ganador de la tercera temporada del programa ha sido meteórica: solo dos años y medio después de abrir su restaurante consiguió su primera estrella Michelin, que sumó al Sol Repsol que ya atesoraba, un hito que ningún otro participante ha igualado. Pero el camino no ha sido fácil, tal y como demuestra en 'Raíces', la serie documental de dos episodios sobre su vida que estrena este miércoles 23 de febrero la plataforma gratuita de RTVE, RTVE Play.

"Este documental es una forma de decir: este es el camino andado, con sus tropiezos, con sus aciertos, con sus porqués", señala el joven chef de 30 años que, antes de conquistar el éxito y la fama gracias al concurso, había probado en mil y un oficios: había sido vigilante de seguridad, vendedor ambulante de jamones y hasta de preservativos, monitor de 'crossfit', apasionado del 'breakdance', alumno de cursos de inversión en bolsa... No era buen estudiante, no encontraba su vocación y sus "miedos e inseguridades" le llevaron a cometer "algunos errores". "No he sido un ejemplo a seguir. Ni lo soy ni quiero serlo, porque me pondría en un compromiso muy grande", señala, humilde, a EL PERIÓDICO.

El accidente que lo cambió todo

Hasta que un grave accidente de moto le dio una nueva perspectiva de la vida y su madre haría luego el resto, apuntándole al 'casting' de 'Masterchef'. "El programa me abrió el camino, me dijo: esto es una profesión, Carlos, esto es la cocina. Y yo vi que me encantaba, que me sentía útil y a gusto". Pero incide en todo el trabajo que vino después. "'Masterchef' te da alas, pero no te enseña a volar. Y te puedes dar una hostia. No todos los que han salido del programa se dedican a la cocina, porque hay gente que se cree que ya está todo hecho, y para nada. El concurso te da las bases y las pautas para ser cocinero, pero luego tienes que trabajar para conseguirlo", recalca Maldonado, que recuerda el mal trago que pasó cuando tuvo que presentarse en el Basque Culinary Centre para cursar el master que había ganado gracias al programa.

"Aterrizas allí, donde tanto los profesores como los alumnos son unos grandísimos chefs, llevan 40 o 50 años detrás de los fogones y puede que nunca se haya reconocido su trabajo. Y llega uno que viene de ganar un concurso de televisión, un chulito que habla por los codos y al que le dicen que es el mejor cocinero. Me dio hasta vergüenza". Sin embargo, cuando le recomendaron que se decantara por un curso inferior al que había ganado, él fue tajante y se negó. "Tuve que pelear mucho y a contracorriente", rememora este chef que, a pesar de su estrella Michelin, no descarta que la vida le lleve por otros derroteros que no tengan que ver con los fogones.

El Círculo y su fundación

"Hoy por hoy hago lo que me gusta, con lo que me siento cómodo, y el día que deje de sonar la música cambiaremos", subraya. "Si está relacionado con la cocina, bienvenido sea, y si no, también. Total, solo vamos a estar aquí un rato así que, hagas lo que hagas, hay que disfrutarlo", explica, con filosofía, este culo inquieto que se ganó el favor del público por su naturalidad. De momento, él está la mar de satisfecho con su restaurante Raíces en su Talavera de la Reina (Toledo) natal, para el que hay que reservar con tres o cuatro meses de antelación, aunque la pandemia hizo que llegara a dudar si volvería a reabrir. Su tabla de salvación fue El Círculo, un servicio de 'delivery' de hamburguesas inspiradas en 'La Divina Comedia' que justo ahora desembarca también en Madrid.

Y sigue ampliando horizontes, ya que ha creado una fundación con la que tiene varios planes. "Montaremos una escuela de hostelería en Talavera basada en la reinserción social por medio del trabajo en la cocina. Daremos la oportunidad a chicos que no tienen muy claro qué camino seguir", avanza. Además, va a presentar un proyecto a la Junta sobre nutrición y alimentación en las escuelas y está preparando un documental para dar visibilidad a los pueblos que están perdiendo su cultura, sus tradiciones y su gastronomía. "Creo que es un pedacito de algo que debemos. Ahora que tengo la capacidad de hacer cosas, ¿por qué no hacerlo?", apunta Maldonado, que tan agradecido está al programa que le descubrió a él su vocación.

Por eso no entiende demasiado las críticas que está recibiendo últimamente el 'show' por parte de algunos participantes, como Almudena Cid o Xuso Jones. "No todo es blanco o negro, está el gris. Son opiniones, pero siempre se hace más caso al que hace ruido. Ese es el que sale en portada". Y se pone él mismo como ejemplo: "Si ahora me quitaran la estrella, vaya bombazo. Dirían que qué he hecho mal, que soy un patán... aunque yo sigo siendo el mismo", reflexiona.