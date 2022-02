Hemos iniciado el año 2022 con un nuevo juego viral con formato de crucigrama que ha llegado a redes sociales como Twitter y Facebook y está formado por cinco cuadrados que forman una palabra que se debe adivinar en seis intentos.

Se trata de Wordle, un juego que consiste en deducir las cinco letras de una palabra sin pistas. Tras un primer intento, el programa avisa con colores distintos si una de las letras elegidas no está en la palabra. De ese modo, aparecerán los cuadrados en color gris si las letras que se han elegido no forman parte de la palabra propuesta; amarillo si se encuentran en ella, pero en una posición diferente; y verde si las letras se han colocado en el lugar que les corresponde. El usuario tiene un total de seis intentos para adivinar la palabra y, una vez se haya resuelto el crucigrama, no tendrá la opción de volver a jugar hasta que no hayan pasado 24 horas.

A diferencia de juegos similares, Wordle no presenta aplicación propia para Android o iOS, sino que para acceder es necesario hacerlo a través de una página web. Esta, además, no tiene publicidad y sus resultados se pueden compartir en redes sociales como Twitter o Facebook, motivo por el que se ha convertido en un título viral. A través de las redes sociales son muchos los que comparten a diario el resultado de sus pesquisas buscando la palabra secreta.

Ahora DIARIO DE MALLORCA amplía su oferta de pasatiempos y ofrece a sus lectores la posibilidad de disfrutar de este nuevo juego. Y no solo una vez al día. En el archivo del periódico se guardan los juegos de días anteriores.

DIARIO DE MALLORCA ofrece a sus suscriptores a diario una selección de pasatiempos con los que disfrutar del tiempo libre. Desde hoy al crucigrama, la sopa de letras o el sudoku se suma este nuevo juego viral.

