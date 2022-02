El show nocturno llegó de la mano de Michael Kors con una línea inspirada en el amor. Con la intención de transmitir emoción y energía el diseñador estadounidense dedicó su colección a la idea de «sentirse segura con tu cuerpo y mostrarlo». Looks de día de abrigo con botas y capucha, faldas midi y jerséis de escote asimétrico o abrigos envolventes que simulan a un enorme oso de peluche que puedes llevar sobre estilismos de día o sobre un vestido de cóctel.

Carolina Herrera presentó su colección en el interior de un edificio de Manhattan mientras las modelos desfilaban al son de Habanera de la ópera de Carmen en referencia a la rebeldía de un amor que no es correspondido. Fiel a la elegancia que caracteriza a la marca ha presentado muchas piezas que pretenden captar también a un público mucho más joven. Hemos visto mangas abullonadas, corsés, faldas y vestidos de silueta evasé, estampados florales, tules voluminosos y, por supuesto, el estilismo marca de la casa consistente en una camisa blanca con falda de colores vibrantes.

El diseñador Jason Wu ha diseñado vestidos con grandes volúmenes de seda, tul, escotes palabra de honor y grandes lazos. El binomio blanco negro ha sido el principal protagonista aunque nos ha llamado la atención la utilización del estampado tie dye. Con siluetas espectaculares que recuerdan el New look de los años 50, hemos visto cuerpos con faldas amplias y muy ceñidos a la cintura. La anécdota más entrañable la protagonizó el diseñador al confesar que dedicaba la colección ha su recientemente fallecido gato Jinxy.

Proenza Schouler apuesta por la sastrería y los vestidos fluidos y poniendo el énfasis en la cintura. Las siluetas encorsetado que formaron parte de sus anteriores colecciones han sido repensadas dando lugar a una sastrería con volumen marcada por la comodidad. Los tonos tierra, el color negro o el print animal han sido los protagonistas de su colección con puntos de color intenso (como el rojo, el violeta o el azul).

Love is all: las piezas de cerámica de Bimba y Lola

La empresa de moda Bimba y Lola ha lanzado una colección de 42 piezas de cerámica en colaboración con la artista tailandesa PZ Today. La artista ha dirigido la campaña colaborando con trece artistas de la asociación APAMP (Asociación de Familiares de Personas con Parálisis Cerebral).

Reyes, Rosa, Isaac, Antía, Teresa, Pilar, Adolfo, Diana, Paco, Laura, María Teresa, Raquel y Fran han sido los artistas que han creado estas piezas únicas en los talleres del centro residencial de la asociación. Las originales y sorprendentes piezas pueden adquirirse a través de la web de la marca y todos los beneficios de su venta se donará íntegramente a la Fundación.

La colección consta de jarrones, esculturas y candelabros llenos de color y que pretenden celebrar el amor sin barreras y reflejan la visión personal y diferente que cada uno de los artistas tiene del amor incondicional ya sea hacia la pareja, la familia o los amigos.

El maquillaje perfecto de Marta Nieto

Los premios Goya son el escaparate perfecto para lucir los peinados y maquillajes más favorecedores. Son muchas las asistentes con beauty looks preciosos y muy favorecedores, sin embargo, ha llamado la atención poderosamente el maquillaje de Marta Nieto, junto con su estilismo de Alta Costura (con precioso vestido de Giambattista Valli y zapatos de Jimmy Choo) acompañado de un maquillaje muy glamuroso de Armani Beauty: ojos delineados con un cremoso khol verde musgo (perfecto para resaltar los ojos de color castaño/dorados/verdosos), sombras en tonos rojizos y labios rojos intensos y mate delineados con el mismo tono sobre una piel impoluta y luminosa. El recogido romántico y sencillo con flequillo ha sido la guinda perfecta. Un look ideal para cualquier salida nocturna que siempre resulta elegante y sexy y es fácil de realizar. Así que ya sabéis: tomad nota porque el labial rojo y el khol verde musgo no pueden faltar en tu kit de maquillaje.

