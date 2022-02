L’ametller

Llegesc els periòdics, mir els telenotícies, escolt els informatius de la ràdio: la sensació és de desgavell. La tensió parlamentària, els atacs a les institucions democràtiques, les notícies que arriben D’abu Dhabí, el tema de la inviolabilitat, l’enigma dels testaferros... Ara diuen que al senyor Albert Ribera l’han tret de la feina, asseguren que per gandul. És necessari que s’arxivin de forma accelerada les diligències obertes sobre l’Emèrit, car no hi ha indicis que permetin dirigir cap retret penal en contra d’ell. Un diputat de Vox al parlament de Catalunya ha insultat el president Aragonès. Uns altres es diuen feixistes i nazis, un altre que diu que és un «fill de p...» Això de «fill de p...» no té massa importància. En una ocasió em vaig veure obligat a testimoniar davant un tribunal que, en dir «fill de p...», ningú vol dir que aquell al qual va dirigit l’insult és fill d’una prostituta, ni d’una bagassa, ni d’una marfanta. Quan diem que un individu és un «fill de p...» l’insult no va dirigit contra la mare de l’insultat sinó contra ell. Si, posem per cas, ara diguéssim que aquella persona és un «fill de p...», què volem dir? Volem dir que és un mal bitxo i prou, i la nostra intenció no es dirigeix per res contra la seva mare.

També, un ha dit a l’altre que era un mal educat. No crec que això es pugui discutir. N’hi ha molta, arreu, de gent mal educada: poc respectuosa amb la feina, el treball i les idees de l’altre, poc generosa, sovint ressentida o frustrada, incapaç de pensar, incapaç d’estimar el coneixement, la saviesa. Venturosos aquells que han tingut un professor capaç de contagiar el gust per l’estudi, d’estimular les ganes de llegir, de fomentar la imaginació a través de la literatura, d’impulsar la creativitat per mitjà del llenguatge. Venturosos aquells que han tingut un professor capaç de transmetre una mica de passió intel·lectual per la matèria de la qual n’és especialista. Record ara el meu amic Francesc Bujosa. Sovint deia als seus alumnes: si teniu la bona sort de trobar un professor que tingui mitja idea inèdita per contar, sentiu-vos afortunats.

I em revé la història d’una professora a la qual els alumnes s’encararen per dir-li: No ens conti el que ha estudiat, ens digui el que ha après.

Potser també és necessari esmentar una pel·lícula estrenada fa més de vint anys de Bertrand Tavernier: Hoy empieza todo. S’hi mostren les dificultats amb què ha de batallar un director escolar en un centre d’un barri marginal d’una petita ciutat del nord de França. Com aquesta escola n’hi ha milions en tot el món. Hi apareixen professors, psicòlegs, assistents socials, personal administratiu, inspectors... Gestionen l’educació d’aquelles nines i nins sense saber com se n’han de sortir, la dificultat dels professors per ensenyar les matèries d’estudi, la impotència dels pares per educar els seus fills. Què ha passat?, es pregunta una professora que és a punt de jubilar-se. Què ha passat? Hi ha qualcú que en sàpiga la resposta?

Cal afegir que Doris Lessing ja es queixava l’any 2001 en el discurs que pronuncià en l’acte d’entrega del premi Príncipe de Asturias del decaïment de l’educació humanística. Com si no es considerassin útils per a la societat moderna els bagatges que configuren l’educació que es dirigeix a la construcció de la persona humana. Hem de saber, emperò, que si volem modificar els comportaments humans a fi que ningú digui «fill de p...» a l’altre és necessari combatre l’individualisme exacerbat i els seus satèl·lits: l’egoisme, la frustració la violència.

Aquests dies, al costat de ca meva, hi ha un ametller florit. Sol esser el segon diumenge de febrer el punt de la florida. L’observ detingudament. Malgrat tanta negror, ha florit. Em recorda uns versos de Jaume Santandreu escrits fa molts d’anys: «L’ametller del meu poble / vell caparrut i noble / malgrat tot ha florit...» És necessari tenir molt de coratge per atrevir-se a florir. He observat a l’ull del sol d’un matí d’hivern la blancor transparent de les flors. M’he alegrat de veure’l. Malgrat tot, ha florit.