De innumerables diseños, colores y estilos, siempre hay uno o varios bolsos para cada ocasión. A continuación te mostramos diferentes propuestas para inspirarte y que puedas crear un fondo de armario perfecto.

Los bolsos con cadena dan el toque diferenciador y sofisticado, convirtiéndose en imprescindibles. De tamaños diferentes y con colores básicos, como el negro, el beis o el cámel, esta primavera los colores intensos serán la mejor opción, como el lila, rojo, naranja o el amarillo intenso.

Los bolsos joya son una de esas piezas especiales con detalles de piedras, perlas, strass o lentejuelas que no solo puedes utilizar en ocasiones singulares y por la noche, ya que puedes utilizarlos en tu día a día habitual, con tus looks más relajados o sobrios para tener un aire más trendy.

Los bolsos con forma de luna o moon bags, con asa corta y tamaño mediano, se han convertido en el bolso viral del año, que arrasa en las calles, porque es bonito y original y podemos llevarlo a diario.

Los bolsos asimétricos toman la delantera con los diseños de Bottega Veneta, Fendi, Acne Studios o The Attico como algunas de las grandes firmas que han apostado por nuevas formas que dejan de lado la armonía perfecta de estos clásicos complementos.

Y de la mano de Valentino regresan las tachuelas doradas, que se convirtieron en las reinas de 2010 como detalle roquero en bolsos, zapatos o chaquetas. La marca ha presentado su nueva colección con bolsos con las icónicas tachuelas y bolsos llenos de colores intensos, como el very peri o el rosa chicle entre los más demandados.

Los adornos faciales que te harán brillar

Los adornos faciales en forma de pegatinas, perfectamente distribuidos sobre el rostro y llenos de brillo y de glamour, empezaron a incorporarse sobre los maquillajes para complementar looks sofisticados de famosas y celebrities. Poco a poco se han ido incorporando en las rutinas de belleza del street style y no solo puedes lucirlos en ocasiones y eventos especiales, sino también con unos sencillos vaqueros deshilachados o acompañando un impoluto vestido blanco ibicenco y unas zapatillas de esparto. Hemos visto esta tendencia en los desfiles de Schiaparelli y Fendi incorporando diminutas gotas brillantes sobre la totalidad del rostro, aportando un aspecto elegante y sofisticado a todo el look. Puedes incorporar estos diminutos brillantes siguiendo la línea de agua del ojo para marcar aún más tu maquillaje. También hemos visto entre las influencers pegatinas de colores intensos, con formas de estrellas o de corazones, bordeando la totalidad de las cejas, o sobre los párpados, combinados con sombras de ojos profundas e intensas. Una bonita forma de dar un toque de glamour a tu rostro, incluso si decides no maquillarte.

Los ‘leggins’ que llevaremos

Los leggins se convierten en una de las prendas estrella de la primavera-verano, de las más utilizadas en el street style y protagonista de algunas colecciones de grandes firmas, entre ellas Dior, Saint Laurent o Chanel.

Saint Laurent lo propone como una pieza estrella para combinar con blazer o camisa clásica, en print tartán combinado con blusas drapeadas y elegantes y con mules de punta cuadrada, con cuadros vichy y taconazos o de estampado floral y en total look para lucir una explosión de color primaveral.

Junto a los clásicos y con abertura frontal, los fuseau ( sujetos por debajo del pie) seguirán siendo una buena apuesta durante el 2022 con salones de punta afilada, mocasines o sandalias.

