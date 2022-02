Manuel Benítez 'El Cordobés' ha recibido el alta hospitalaria pasado este viernes y ya ha dejado el hospital Quirón, donde estaba ingresado por un problema en el corazón.

Este mismo viernes, El Cordobés ha transmitido a través de un breve comunicado su agradecimiento "por las muestras de cariño y apoyo" que ha sentido a su alrededor tras su ingreso ayer en el hospital Quirón. Según informa, "solo ha sido un pequeño arrechucho sin consecuencias que, en manos de un magnífico equipo médico y un personal que se desvive por ti se pasa en un pis pas".

Según el matador de toros, sigue "con la misma fuerza de siempre, con ganas de trabajar, ya que proyectos no me faltan, y volcado con los que me rodean y los más desfavorecidos". Recuerda que no le gustan las cámaras, salvo cuando tiene algo que aportar "por lo que quería que este incidente pasara desapercibido, lo que no quiere decir que no lo hubiera contado después, es mi forma de ser", apostilla.

Por último, afirma que lo pasado constituye "una experiencia más, lejos de las muchas cornadas e intervenciones quirúrgicas que atesoro en mi vida". Por último, insiste en dar las gracias porque "de bien nacido es ser agradecido".

Cateterismo y stent

El hospital Quirónsalud Córdoba ha facilitado a través de una nota de prensa el parte médico en el que explica que Manuel Benítez acudió el pasado lunes, 31 de enero, por un dolor "epigástrico". Una vez en el centro hospitalario, se le detectó una "arritmia cardíaca" y el martes fue sometido a un cateterismo y el implante de un stent, "sin presentar complicaciones".