Estos son los problemas que tendrás para viajar si diste positivo en un test de antígenos

Pongamos que viajas a Italia este mes. Desde este martes, el país exige tener la pauta completa de vacunación contra la covid-19 y, además, que tu última dosis te la hayas puesto hace menos de seis meses. Si hace poco que te has puesto la segunda o la tercera, no hay problema, vía libre para ver el Coliseo. Si te tocaba este mes ponerte la tercera pero te has contagiado en enero, tampoco tendrás problema si tu positivo lo rubricó una PCR, porque tendrás un certificado de recuperación. Pero, si en el centro de salud el positivo lo confirmaron con un test de antígeno y no con una PCR, vete olvidando de comer gelato . Ni tu pasaporte covid vale ya en Italia ni vas a poder conseguir un certificado de recuperación sin PCR de por medio. Bienvenido al caos.

La Unión Europea no expide certificados de recuperación de covid si el positivo no se dio por PCR Es la situación rocambolesca que está viviendo Maite, una valenciana que tiene un viaje a Italia la semana que viene y que está atrapada entre el certificado de vacunación y que no le expiden el de recuperación. Una concatenación de problemas burocráticos que le está complicando el poder irse. Como ella, cada día más valencianos se están encontrando con el muro que supone la burocracia covid sobre todo para salir de nuestras fronteras: el endurecimiento de los requisitos anticovid que cada país impone para poner entrar son una parte del problema el otro, la generalización (por falta de medios) de los test de antígenos para certificar los positivos en esta sexta ola ya que la Unión Europea no expide los certificados de recuperación de la enfermedad si el positivo no se dio por PCR. Los test ganaron terreno en enero Es difícil de aportar cifras pero una gran parte del casi medio millón de nuevos positivos de covid de este mes de enero se certificaron con un test de antígenos y no con una PCR. La explosión de contagios desbordó la capacidad de pruebas del sistema y durante las semanas de crecimiento de la sexta ola, el peso de las pruebas fue pivotando: de una gran mayoría de PCR y una cantidad testimonial de test de antígenos se pasó casi a un 60-40 % que se ha mantenido durante semanas y que iniciativas de descongestión del sistema como la colaboración de las farmacias terminaron de apuntalar. Como muestra, un botón: del 19 al 25 de noviembre se hicieron unas 63.000 pruebas: 45.000 PCR y 18.000 test de antígenos. En la semana del 21 al 27 de enero fueron 138.000 las pruebas hechas: 72.000 con PCR y 66.000 con antígenos. No todos los afectados van a viajar a Italia o a otros países con medidas tan férreas pero la casuística puede ser muy diversa, y en las próximas semanas pueden ser muchos más los afectados. Sobre todo por las últimas medidas que ha tomado el Ministerio de Sanidad. Por una parte, se ha adaptado la normativa europea y el certificado covid en Europa va a expirar a los nueve meses con el ánimo de promover las terceras dosis al hilo de la evidencia científica de que la protección frente al contagio, desciende con el tiempo. Por otra, si has pasado la covid y te quieres poner la dosis de refuerzo lo recomendado ahora es esperar, al menos, cinco meses. Si en el intervalo, tu pasaporte de vacunación expira y tu positivo fue de test de antígeno puedes tener un problema para salir fuera. Estudiar "caso por caso" No es la primera vez que el laberinto de normas y la superposición de requisitos autonómicos, nacionales y europeos pone difícil o muy difícil viajar, algo que antes de la pandemia era bastante más sencillo. Ya sucedió algo parecido con las personas que aquí solo tenían una dosis reconocida de la vacuna y no recibían la segunda por haber pasado la covid-19. En Estados Unidos, sin embargo, se les pedía para entrar, sí o sí, una doble pauta de vacunación. Un nuevo desajuste del sistema. Ahora, como entonces, desde la administración valenciana aseguran que se puede mirar "caso a caso" y que si fuera necesario poner esas terceras dosis justo a las cuatro semanas del contagio para facilitar el pasaporte de vacunación "se haría", siempre que estuviera justificado "en casos de viajes de estudios o trabajo", como ya se hizo para las personas que tuvieron problemas para ir a Estados Unidos, pero los viajes de places quedan fuera.