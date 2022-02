Hace dos años que K.M. (28 años) se vio obligado a abandonar su hogar en Crimea (Ucrania). Su pesadilla empezó después de que en 2014 un ejército irregular prorruso entrara en esta península bañada por el Mar Negro.

"Todo cambió de un día para otro. Al día siguiente de estar bajo el control ruso todo era diferente. Nos exigieron que dejáramos de hablar nuestro idioma, nos impusieron el rublo, nos inundaron de propaganda y todos los papeles oficiales estaban en ruso", recuerda.

Pero ese solo era un preludio de lo que tendría que venir después: la falta de democracia y la imposición del autoritarismo. "Solo hay militares armados. Se sienten poderosos y hacen lo que quieren, como cogerte el móvil para ver tus fotos por si estás haciendo algo que consideran prohibido. Y es que, al final, todo está prohibido".

"Si desvelara mi nombre y se supiera que soy gay, mi familia tendría problemas"

K.M. ha vivido en primera persona el abuso de poder. "Cuando era estudiante, fui en autobús a la ciudad para estudiar y, en medio de la carretera, unos soldados pararon el vehículo y subieron arriba. Iban bebidos. Se fijaron en mí porque entonces llevaba mechas en el pelo y un ‘piercing’ en la oreja". No tardaron mucho en llamarle maricón. "Terminaron bajándome del autobús para darme una paliza".

La homofobia es tal en la zona, que este ucraniano prefiere no revelar su identidad por "miedo" a que le pase algo a sus seres queridos. "Mi familia puede que sepa que soy homosexual, pero es algo que nunca hemos hablado. Además, estoy seguro de que si lo hiciera público tendrían problemas. Para empezar, echando a mi madre del trabajo", comenta.

Intentó abandonar Crimea en varias ocasiones, pero los soldados siempre lo impedían. "Cogían nuestros pasaportes, escribían cualquier cosa para quitarle valor al documento y nos los devolvían diciendo que no servían".

"Fue mi madre quien me pidió que me fuera tras verme el cuerpo lleno de heridas"

La situación se hizo insostenible poco después, cuando miembros del ejército entraron en la casa que compartía con un amigo. "Recibí tal paliza que no podía ni andar. Tardé un mes en recuperarme", señala. Entonces su madre se dio cuenta de lo que para él era evidente. Tenía que salir de allí. "Fue ella quien me lo pidió después de verme el cuerpo entero lleno de heridas. ‘Así no puedes seguir, me dijo".

K.M. consiguió abandonar la ‘cárcel’ en la que se encontraba saliendo de la península de madrugada, tras horas atravesando el "bosque frío" para terminar en un autobús con destino Barcelona. Más tarde, viajó a Valencia, "donde hay muchos rusos y ucranianos que me ayudaron a hacer los papeles para pedir el asilo". Al final, desde Cruz Roja le hablaron de Accem y de un programa en el que podría participar. En septiembre de 2020 viajó a Cartagena, donde la ONG le facilitó una habitación y la posibilidad de aprender español. "Ahora estoy estudiando diseño de tuberías en un curso del SEF y me gustaría sacarme el Bachillerato".

Esta semana viajará a Murcia para renovar su estancia en España. "Ahora tengo tarjeta roja, que dura seis meses. Si va todo va bien y me dan residencia, pasaré a tener tarjeta verde", explica.

"Me gustaría volver de visita, pero dentro de unos años, todavía tengo miedo"

En la Región ha sido muy bien recibido. "Me gusta mucho a Cartagena, su clima y los españoles. Me están dando mucho apoyo, he podido hablar con psicólogos y preparan muchas actividades. Mi madre también está muy contenta".

Lo que más le duele es la comparación. "En mi país todo es diferente, está todo cerrado, todo prohibido... No puedes sonreír". Y la actual crisis entre Rusia y la OTAN no mejora la situación. Es más, teme que se repita la misma historia que hace siete años, pero ahora con los territorios del Donbás y Donetsk. "Me gustaría volver de visita una o dos semanas para ver a mi familia y mi ciudad, pero dentro de varios años. Ahora mismo sigo teniendo miedo".